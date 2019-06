Responde alcalde por renuncias en el municipio

El alcalde prometió que ya no habrá más cambios y confirmó salida de Mariel Padilla, titular de Secretaría Particular en la Presidencia

María Espino

Guanajuato.- El acalde, Alejandro Navarro Saldaña, informó que aún no se define quién será el próximo titular de la Secretaría Particular del presidente municipal, ni tampoco el nuevo director de Adquisiciones, pero esperan que en próximos días se publiquen dichos nombres.

“Los cambios son buenos, lo malo es cuando se deja a la gente que no está haciendo bien su trabajo (…) en este caso no habla mal (pues) ellos mismos buscaron su salida, nosotros no los despedimos y tampoco podemos frenar en ningún momento las aspiraciones de nadie, si quieren mejorar sus sueldos, si quieren ser mejores personas, o si les dan mejores oportunidades; lamentablemente los sueldos están muy chiquitos en la administración municipal y no podemos hacer más con ese tema”. Alejandro Navarro, Presidente municipal

El presidente dijo que en tanto se defina quién ocupará la Secretaría se designó a Blanca Contreras como encargada de despacho, quien era directora de Atención Ciudadana.

Navarro no entró en detalles sobre los motivos de la salida de Mariel Padilla, exsecretaria del alcalde, ni de ninguno de los funcionarios que han renunciado (Carlos Morán, exdirector de Servicios Públicos y Jorge Aborto López, exdirector de Adquisiciones) y sin referir nombres sólo comentó que los cambios a veces son buenos y más si son para mejorar el trabajo, además aseguró que no habrá más movimientos en la administración.

“Yo creo que no habrá otros cambios en la administración; los cambios son importantes, a veces son indispensables y (son) siempre para bien”.

También expresó que él no frenará la decisión de nadie que elija irse de la administración por tener otras oportunidades laborales, ni tampoco mantendrá empleados que no hagan bien su trabajo.