Responde a demanda titular del Centro de Atención Animal

Comentó que todas las operaciones tienen el mismo estándar y que hay otros factores a considerar en este tipo de casos, acepta que la demanda continúe

Cruz Sánchez

Silao.- El titular del Centro de Atención Animal, Ulises Uriel Rocha Ramírez, aseguró que dará respuesta a la demanda presentada en su contra por presunta negligencia en la esterilización de una mascota en la campaña realizada en días pasados.

“Todas las cirugías de esterilización que se realizan en las campañas, se realizan con el mismo protocolo y se les da las recomendaciones necesarias a los propietarios de los animales para sus cuidados post quirúrgicos y no se les afecten las heridas”, señalo el titular del CAAN.

Recordó que en la campaña de esterilización masiva realizada en Parque Guanajuato Bicentenario en el pasado mes de abril, acudieron bastantes perritos a los que se esterilizaron.

Informó que fueron 14 perros el primer día de la campaña y en el segundo hubo un total de 27 perros, y aseguró desconocer qué fue lo que paso con el perro de la señora Juana López Godínez, ya que las cirugías se realizaron a todas las mascotas con los mismos protocolos.

Rocha Ramírez comentó que dentro de los mismos protocolos los propietarios firman una autorización para que se le practique la cirugía a sus mascotas, “se les practica la cirugía y luego a los dueños se les dan las indicaciones post-quirúrgicas. Sobre todo les damos las indicaciones necesarias referentes a la asepsia, ya que se les recomienda a los dueños que eviten que el perro se lama la herida para evitar infecciones y evitar se abran los puntos tanto internos y externos para que no haya una laceración o evisceración”.

Insistió que toda cirugía lleva un riesgo, pero aquí es de suma importancia el cuidado post operatorio que tenga el dueño mascota para una perfecta sanación e incluso hay personas que les colocan ‘conos’ en el pescuezo para evitar que se laman y no se lastimen. “Deben tenerlos en un lugar donde no se muevan mucho, que estén vigilados, asegurarse que no se estén lamiendo la herida y así evitar estos problemas”.

Aseguró desconocer qué pasó con la mascota de la persona que le está denunciando, “aquí lo tenemos que ver a través de la investigación del ministerio público, ya legalmente; prefiero que se solucione de esta manera, ya hay una demanda y a darle seguimiento”, abundo.

El encargado del CAAN, comento que en el año van 62 cirugías de este tipo que se llevan a cabo y el año pasado fueron arriba de 60 las que practicaron.

Incluso al momento de la entrevista, se encontraba en el lugar Lizandro Rentería, propietario de una perrita que llevó a revisión de la herida de una esterilización, quien dijo que el cuidado post-operatorio es de cinco días y evitar ante todo que las mascotas se lesionen o ellas mismas provoquen que se abra la herida. “Hace un año esterilizaron también a otra perrita y ahora a ésta, y no he tenido problemas; claro, siguiendo las indicaciones del médico para el cuidado de las heridas de las mascotas” finalizó.