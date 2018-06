Respaldan vecinos de la Infonavit I a Arredondo

Los colonos manifiestan que se vieron beneficiados durante el primer mandato del panista por lo que no dudan en seguir apoyándolo para un segundo periodo

Cuca Domínguez

Salamanca.- Ernesto Velázquez Gaona, presidente de colonos de la infonavit I, aseguró que están con ‘Toño’ Arredondo, candidato del PAN a la presidencia municipal, porque es la mejor opción, “todos hemos visto como en su primer administración comenzó a cambiar ésta colonia, queremos que siga la transformación, por eso estamos con él”, reiteró.

De acuerdo a los habitantes de ésta colonia Infonavit 1, desde la primera vez que ‘Toño’ Arredondo fue candidato, se comprometió y cumplió, por eso sigue teniendo el respaldo de ésta colonia que tenía muchos años que no se le había hecho nada.

“En esta primer administración de ‘Toño’ Arredondo, se mejoró la plaza bienestar, la comunicación norte, las pavimentaciones de las calles, el apoyo para los niños que les gusta la práctica del fútbol y de manera más reciente la presencia del Ejército, en esta colonia hay un destacamento que atiende la zona sur y con ello la colonia ha mejorado mucho, sin olvidar los programas como los calentadores solares o pinta tu entorno entre otros, lo que habla que no estamos olvidados.

Por su parte el candidato a alcalde por el PAN, quien busca la elección consecutiva, dijo que se pueden hacer las cosas bien, incluye la educación, al turismo, al crecimiento que tiene Salamanca día con día.

“En 2 años de éste gobierno se invirtieron más de mil millones de pesos, en infraestructura, que se dicen fácil, pero Salamanca tiene más de 220 colonias y más de 150 comunidades rurales y en todas se está invirtiendo, la cobija se estiró para que todos alcanzaran”, dijo.

El panista manifestó que habrá candidatos vendrían a tratar de ofrecer lo que no podrán cumplir, “candidatos que antes estaban en el mejor partido de México y ahora de la noche a la mañana ya están en otro o son independiente, mientras durante 20, 30 años estuvieron al servicio del partido y no hicieron nada por Salamanca y ahora quieren llegar y prometer lo que no podrán cumplir”, dijo Antonio Arredondo.

Finalmente entre porras y vivas, los asistentes despidieron al candidato, con el que se comprometieron a respaldar y darse su voto el 1º de julio.

RC