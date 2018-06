Respalda Usabiaga candidatura de Elvira Paniagua a la alcaldía de Celaya

El panista dijo que la aspirante es mujer preparada, capaz, honesta, con muy buenas intenciones, muy trabajadora

Luz Zárate

Celaya.- Javier Usabiaga Arroyo, ex Secretario de Agricultura Federal, le dio su “espaldarazo” a Elvira Paniagua como candidata del PAN a la alcaldía de Celaya, y al mismo tiempo insinuó que “ya no es su tiempo” del candidato independiente Javier Mendoza para ser presidente.

Del candidato independiente, Javier Mendoza, quien ya fue presidente municipal emanado del PRI en el trienio 1989-1991, Javier Usabiaga dijo que fue muy buen alcalde pero sus tiempos ya pasaron, hizo una analogía con el futbol, pues dijo ahora ya es tiempo de que “sea consejero y no delantero”.

“A mi tocayo con mucho gusto le hubiera dado el apoyo, pero mira, los hombres en la vida tenemos que llegar a ser consejeros y ya no a ser actores, no se puede ser centro delantero en la Selección Nacional, el único que va a querer jugar cuando ya no debe es Rafa Márquez aunque ya no salga bien. Mi tocayo fue un buen presidente municipal pero eran otros tiempos, tiene un gran equipo de jóvenes en su planilla eso habría que reconocerle”, manifestó.

En un evento de campaña de la candidata Elvira Paniagua, estuvo presente el ex Secretario de Agricultura, Javier Usabiaga, quien dijo que le agrada que su partido la haya elegido a ella como candidata pero no estuvo de acuerdo con la elección de los candidatos a la diputación local y federal.

“Considero que Elvira es una mujer preparada, capaz, honesta, con muy buenas intenciones, muy trabajadora, yo veo en ella una gran alternativa para que Celaya retome el orden, la gobernabilidad y la transparencia…Hoy en día el partido no ha sacado las mejores cartas, afortunadamente en Celaya tuvimos la suerte de que escogieran a Elvira para presentárnosla como candidata a la presidencia municipal, no estoy igual de satisfecho con los diputados locales y diputados federales, el partido debería voltear adentro no a ver a quién le toca sino quien se lo merece”, aseveró.

Y agregó que son varios los que apoyan a Paniagua para que la dejen gobernar.

“Vamos a estar detrás de ella, para que no la chantajeen, para que no la forcen a tomar decisiones”, declaró.

El ex funcionario federal en la época de Vicente Fox y ex Secretario de Desarrollo Agroalimentario y Rural en el Estado, recalcó que Paniagua es la mejor opción y que no lo dice porque sea panista, pues a nivel federal apoya al priísta José Antonio Meade.

Usabiaga reitero que no teme que lo vayan a expulsar del partido por apoyar al candidato a la presidencia de la República por el PRI, José Antonio Meade, pero si así fuera “pues se defiende”.

“Yo sigo siendo panista de principios, no soy panista busca chambas, que les quede bien claro: ¡yo no soy panista busca chambas!, ni me hace falta que me den chamba. Soy una persona de principios y de valores, sigo considerando que el único hombre que puede dirigir este país (es José Antonio Meade) y llevarlo a una buena causa ante la situación mundial porque lo conozco, porque se de sus capacidad, porque sé de su forma de pensar y porque está preparado, no es lo mismo hablar de una plaza pública que dirigir un país, no se puede dirigir un país, a base de ocurrencias ni de decisiones viscerales”, señaló.