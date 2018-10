Respalda Torres Graciano posibilidad de que Zamarripa sea fiscal

Asegura el diputado que en ningún momento sería un ‘fiscal carnal’ debido a que no milita en el PAN

Jazmin Castro

León.-El diputado federal, Fernando Torres Graciano respaldó la posibilidad de que el procurador del estado, Carlos Zamarripa Aguirre, sea fiscal general del estado, aunque precisó que será una responsabilidad de quién lo nombre.

Esperamos que pronto se haga porque esto es fundamental, que el ciudadano sepa cuál es el plan, cuáles son los compromisos, (…) que tenga objetivos y tiempos, es la única forma de poder evaluar de saber quién falló a quién está haciendo la tarea” Fernando Torres Graciano, Diputado Federal

Sin embargo, no sería un ‘fiscal carnal’, pues aseguró que Carlos Zamarripa, no milita en el PAN, por ello no tiene ninguna presencia con el partido “es una diferencia que hay que ver desde el punto de vista político”, explicó.

Además dijo que se debe ver a través de una óptica de resultados, “es una decisión que tendría que asumir quien lo propone y quien lo nombra, no solamente es Carlos Zamarripa, tendrán que ver una serie de razonamientos y valoraciones”, explicó.

Hizo un buen papel

“Me parecer que Carlos Zamarripa ha hecho un buen papel, que se ha desempeñado bien, que podrá mejorar cosas o podrá a ver algunas críticas sin duda, pero darse un balance general de su desempeño lo ha tenido”, comentó el diputado.

A diferencia de lo que indican las estadísticas, para Torres Graciano los índices delictivos han bajado y dijo que se todo se ha enfocado a un solo delito como lo es el homicidio, “un 85% (de los homicidios) está vinculado al tema de ‘huachicoleo’, del crimen organizado, de delitos de origen federal”, por ello, pidió que se haga una evaluación muy puntual de los diferentes índices.

Por otro lado, mencionó que es asertivo que se esté dando una coordinación puntual con el secretario de gobierno, Luis Ernesto Ayala Torres.

Sin embargo puntualizó que se deben dar las acciones y los compromisos en la agenda para cada uno de los municipios y el Estado.

Ante el cuestionamiento de la fatal de un plan de seguridad, refirió estar seguro de que se presentará, “esperamos que pronto se haga porque esto es fundamental, que el ciudadano sepa cuál es el plan, cuáles son los compromisos, (…) que tenga objetivos y tiempos, es la única forma de poder evaluar de saber quién falló a quién está haciendo la tarea”, concluyó.

