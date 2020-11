Agencias

Ciudad de México.- Lorena Ochoa respaldó a los golfistas tricolores y señaló a la Federación Mexicana de Golf por no destacar su desempeño para el Premio Nacional del Deporte (PND). La tapatía, máxima representante de nuestro país en este deporte con 27 títulos dentro de la LPGA, criticó la falta de acción para reconocer, especialmente, a Gaby López y Abraham Ancer, quienes tuvieron un 2020 positivo en los mejores circuitos del mundo.

“Es una pena que la Federación Mexicana de Golf no haya tomado cartas en el asunto; no mandó la solicitud de Gaby, Abraham y los otros golfistas que han tenido un gran resultado este año y, lo que quiero decir, es que me da pena que cause polémica y existen malos comentarios. Hay que reconocerlo, fue un error de la Federación”, comentó Ochoa, quien este año cumplió 10 años desde su retiro.

Lorena reconoció y felicitó a la tenista Renata Zarazúa, ganadora en la categoría profesional, y al resto de los galardonados en el PND. La semana pasada, López señaló la ignorancia hacia los golfistas nacionales por la misma organización de su deporte. La capitalina conquistó este año su segundo título dentro de la LPGA, ha acumulado dos Top 15 y se ubica en la posición 50 del ranking.

En la rama varonil, el tamaulipeco Abraham Ancer, dentro del PGA Tour, quedó en segundo lugar del RBC Heritage y compitió dos Majors (PGA Championship y US Open) y hará lo mismo en el Masters de Augusta, en dos semanas. Además, el tricolor, ubicado entre los mejores 25 golfistas del mundo, figuró en la President’s Cup disputada en diciembre y se midió con Tiger Woods en el mencionado torneo.

“Lo que tenemos que hacer es reaccionar y que sirva como una gran lección, que estén muy al pendiente de sus deportistas y que puedan trabajar con las diferentes asociaciones”, apuntó Lorena Ochoa. “Gaby, si no te tocó a ti, de todos modos ha sido un gran año y felicidades por los buenos resultados. Hay que enaltecer el deporte mexicano, como ustedes lo han hecho”.

La Federación Mexicana de Golf, ante los señalamientos, sólo publicó en redes sociales que “Lamentamos profundamente que Gaby López no fuera considerada para el Premio Nacional del Deporte, sobre todo con los grandes resultados que ha tenido en este atípico año 2020. Haremos lo que esté en nuestras manos para que esto no vuelva a ocurrir”.

AC