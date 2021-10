Jonathan Juárez

León.- La presidenta municipal, Alejandra Gutiérrez Campos, manifestó su respaldo al secretario de Seguridad Pública, Mario Bravo, por quien —dijo— ‘mete las manos al fuego’.

Lo anterior se dio en la comunidad de Nuevo Valle de Moreno durante la presentación del programa Mi Barrio Habla, donde también anunció a su gabinete a los ciudadanos.

Ahí mencionó que los titulares de las dependencias fueron elegidos con base en su trabajo “de muchos años en el servicio público” y donde destacó al jefe de seguridad.

“Otro ejemplo del esfuerzo y de muchos años de trabajo, aquí está: Mario, el secretario de Seguridad. Lo conozco desde 1999. Es trabajador, honesto y se juega todos los días la vida para hacer su trabajo de protegernos. Les he dicho que meto las manos a fuego por Mario porque lo conozco desde hace muchos años”, comentó.

Indicó que con las actividades realizadas en comunidades y colonias habrá mejor seguridad para León.

El desempaño del titular de Seguridad Pública ha sido cuestionado por regidores de oposición, pero la alcaldesa volvió a mostrar su respaldo.

No habrá rally

Foto: Jonathan Juárez

La presidenta municipal también afirmó que no habría rally este año nuevamente por cuestiones generadas por la pandemia de Covid-19, pero en esta ocasión por ‘falta de chips’.

“No va a haber rally el siguiente año. Nos acaban de avisar que no hay muchos coches porque no hay chips. Esa es una bronca a nivel mundial que fue a consecuencia de la pandemia. Como los carros de carreras también requerían modernizar su tecnología no los tienen para recorrer los caminos”.

La alcaldesa señaló que buscará apoyar a la comunidad en dichos accesos, pues más allá del evento, hay otros aspectos que implica que los caminos sean adecuados.

“Entonces no va a haber rally, pero aun y con que no haya rally tenemos que meterle a los caminos porque también es un tema de seguridad y de que ustedes puedan salir. Entonces, hay mucho por hacer”, expresó.

