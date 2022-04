Entre enero y marzo el Tribunal de Justicia Administrativa solamente el 15% de las resoluciones terminaron con una sanción

Miguel Juárez

Estado.-Tan solo, alrededor del 15% de las resoluciones de responsabilidad administrativa, del primer trimestre de 2022, culminaron con una sanción en contra del servidor público en el Tribunal de Justicia Administrativa (TJA).

Más del 84% de los casos se tienes por no acreditados y/o no se sancionan, esto debido a la falta de precisión de la conducta, por no haber agotado alguna etapa, la no competencia, entre otras razones.

El pasado 19 de abril, durante la segunda Sesión Ordinaria del Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA), titulares de los entes en el combate a la corrupción (CPC, ASEG, FECC, STyRC, PJ, IACIP, TJA) presentaron sus respectivos informes de actividades del primer trimestre del año.

Resoluciones del TJA Foto: archivo

Resalta alto porcentaje en casos nulos

Durante su presentación, el magistrado Eliverio García Monzón dio a conocer los resultados en materia de sanción del periodo entre el 03 de enero al 31 de marzo de 2022, este destacó el alto porcentaje de casos nulos.

El titular del TJA compartió que se recibieron un total de 53 expedientes, de los cuales tan solo en 7 se determinó la existencia o validez de alguna falta: por lo menos, 1 falta no grave y 6 faltas graves, en donde para estas últimas, en 2 hubo sanciones económicas y 4 inhabilitaciones.

Resoluciones del TJA Foto: archivo

Según la información presentada, 54 expedientes fueron resueltos. De estos 23 en materia de responsabilidad administrativa por faltas no graves; 27 por faltas graves; 1 recurso de inconformidad; 3 recursos de reclamación.

De los 23 procesos administrativos resueltos por faltas no graves, se decretó la nulidad total de la resolución en 20 de ellos, en 1 se decretó el sobreseimiento, en uno la acción prescribió y, solo en 1, se decretó la validez. Lo que implica que, en más del 86% de los procesos de responsabilidad administrativa por faltas no graves culminen en una sentencia desfavorable.

Registran 27 falta graves

Así mismo, de los 27 procedimientos de responsabilidad administrativa por faltas graves, en 6 de ellos se determinó su existencia y, por tanto, se sancionó al responsable. En los 21 restantes se determinó la inexistencia de la falta o no se acreditaron los elementos del tipo.

Resoluciones del TJA Foto: archivo

Dentro del periodo causas que generan la nulidad de las resoluciones se encuentran la falta de acreditación de la conducta, la inexistencia de responsabilidad administrativa, la falta de competencia, la falta de fundamentación y motivación, entre otras.

García Monzón dijo que también en del periodo, la Coordinación de Quejas del Órgano Interno de Control, no inició ningún expediente de presunta responsabilidad administrativa; sin embargo, emitió 10 acuerdos de conclusión y archivo, en donde en el mejor de los casos, dice se recomendaron acciones de mejora de las unidades administrativas.

MJSP