Residente revela que pensó en quitarse la vida durante su estancia en México

Guanajuato.- René Pérez Joglar, mejor conocido como ‘Residente‘ estrenó ayer su canción ‘René’, cuya letra describe su infancia y el cambio de vida que tuvo cuando iniciaron sus éxitos con ‘Calle 13‘.

“Una noche me sentía muy muy mal, no quería salir a tocar, estaba en México, el estadio esperándome, y yo no quería estar ahí. Tuve que llamar a mami, me sentía mal y no sabía porqué. Quería tirarme del balcón y no sabía porqué”, contó en la publicación que hizo para presentar su nueva canción.

La letra habla desde cuando era chiquito, vivía con su mamá y su padrastro. Cuenta también la historia de su amigo de infancia Christopher, quien fue asesinado por cuatro policías.

“Ya no queda casi nadie aquí, a veces ya no quiero estar aquí, me siento solo aquí, en el medio de la fiesta, quiero estar en donde nadie me molesta”, dice la canción.

En el video, por primera vez muestra la cara de su hijo Milo de 7 años de edad, producto de su relación con la actriz Soledad Fandiño de quien se divorció en 2017, y que a pesar de ello, mantienen una sana relación de amistad.

Pero, ¿qué significa los elementos plasmados en la grabación de esta nueva canción?

En el video aparece Residente portando una franela de béisbol, así como su gorra. Empieza a caminar por el diamante en una cancha mientras revela su historia, pero poco a poco, va llegando a las bases que representan un logro de continuar con su vida pese a obstáculos como las adicciones a las que estuvo sujeto y a la violencia en su país.

Durante todo el video, la cámara enfoca su cara, que se va desenfocando mientras va pasando la canción hasta que una lágrima cae por su rostro y de pronto aparece Milo, lo carga y continúa caminando hasta el home.

Algunas fotos de su infancia aparecen en una clase de altar colocado en el dugout.

