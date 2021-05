1.- Resguardar policías estatales

Diego Sinhue Rodríguez

De acuerdo a la historia inmediata de la nota roja en la entidad, en lo que va del año, incluido mayo, han sido asesinados ocho elementos de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado (FSPE), instancia de apoyo municipal en labores de prevención, vigilancia y patrullaje, que está siendo blanco de la criminalidad; como los custodios del sistema penitenciario, violencia que ha alcanzado a sus familias. Por ello el gobernador, Diego Sinhue Rodríguez, emitió un Decreto Gubernativo con las bases a fin de “otorgarles” medidas de seguridad y protección.

La respuesta del mandatario estatal supera a la que venía ofreciendo a la sociedad su secretario de Seguridad Pública, Álvar Cabeza de Vaca Appendini, el impacto mediático de que “la agresión representa la reacción de los criminales ante la acción policial”, lo lógico aunque incompleto, por la carencia del trabajo de inteligencia. Es la primera vez en que Sinhue Rodríguez, ante la inseguridad en su sexenio, lanza un proyecto para superar el grave problema, aunque necesita prueba de realidad, máxime las medidas de protección decretadas pasan por la burocracia.

Debido a la delicadeza e importancia de proteger al personal y jefes de las corporaciones, no sólo de la FSPE y de custodios, como son las policías preventivas cercanas a la población, las autoridades deben analizar y ajustar su concepción de seguridad desde el reclutamiento y formación, hasta el dato más cuidado de inteligencia. Se espera que el gobernador supere también las respuestas ante la violencia e impunidad del estado; que vengan los ajustes a la estrategia, las tácticas, incluso en mandos altos y medios. Es responder a la demanda social como a la necesidad que emergió en las FSPE y los custodios.

2.- Las promesas

Tatiana Clouthier

El compromiso de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social por vigilar con “mayor detalle y marcaje personal” los procesos de legitimación de los Contratos Colectivos de Trabajo entre los sindicatos y las empresas del país, la pena ajena del gobierno mexicano ante sus similares de Estados Unidos y Canadá por el escándalo de las componendas dentro de General Motors de Silao para imponerse un acuerdo laboral, se expresó al arranque de la primera reunión a nivel entre los ministerios de cada nación para revisar la implementación del T-MEC.

Las triquiñuelas detectadas en la armadora ubicada en Guanajuato, fueron el pretexto ideal para que la secretaria de Comercio de Estados Unidos, Katherine Tai, teniendo como testigo a su homóloga canadiense, Mary Ng, le pidiera a Tatiana Clouthier, secretaria de Economía del Gobierno de México, para que el T-MEC sea duradero y satisfaga las necesidades de la gente común, deben cumplirse las promesas hechas. El mensaje, debe entenderse, no sólo fue con motivos laborales, ahí la malicia de Washington también apuntó al comportamiento del gobierno mexicano respecto del sector energético.

La canadiense Mary Ng, hizo el uno-dos al citar que los compromisos de los tres países son para proteger a los trabajadores, apoyar a las pequeñas empresas y crear un futuro más sostenible. Sin duda ambas ministras de comercio, tienen toda la razón en su reclamo a la mexicana Clouthier, pero, también va siendo hora de que vean la viga en el ojo propio, pues los abusos de las trasnacionales estadounidenses y canadienses con los trabajadores mexicanos han sido muchas, allá y acá. Si no, que lo digan los mineros de Guanajuato con las empresas que llegaron del país de la hoja de Maple. De la corrupción sindical, han sido ganonas las empresas de nuestros “socios”. Piso parejo, pues.

3.- Ahí’ta la falsedad

Gonzalo González

Anda circulando en Apaseo el Grande, sobre todo en redes sociales, una gráfica que muestra una presunta intención del voto donde el candidato del PAN, José Luis “Chelis” Oliveros, estaría al frente de la preferencia ciudadana; el alcalde verde que busca la reelección, Moisés Guerrero, con alta desaprobación social, estaría en la tercera posición; Morena, desfondado, el PRI ni sus luces y, llamativamente, el candidato de las Redes Sociales Progresistas, Gonzalo González, estaría jaqueando los talones al panista, en la segunda posición.

Así, el exalcalde y expanista González, estaría haciendo el papel más relevante del partido de la “maestra de la maldad” en Guanajuato, lo inesperado, como piloto de carreras esperando rebasar antes de la última curva.

Lo interesante del caso es que la encuesta es falsa. Se atribuye a la empresa TAG Research, la cual ha citado a Correo que es apócrifa. Así las cosas, es una argucia dentro de la infodemia electoral. La pregunta es: ¿de quién es la mano que mece esta cuna?

De la Valija. La precisión

El director de INAEBA, Eusebio Vega Pérez, envió a esta columna una nota a fin de precisar la información sobre rezago educativo en el estado de Guanajuato que no fue incluida fielmente en “Contra Retrato” del 18 de mayo de 2021, que aludió y es del Censo de Población y Vivienda 2020 que realizó el INEGI. Se muestran los datos del organismo federal:

“De acuerdo al Censo que se acaba de publicar apenas en enero, el estado todavía tiene 33% de rezago educativo, cerca de 230 mil personas que no saben leer ni escribir, cerca de 400 mil personas que no han concluido primaria y cerca de 800 que no han concluido secundaria; la suma total es 1.4 millones, en números redondos y eso representa el 33% de la población de 15 años y más, que son alrededor de 4 millones de personas”

Con lo anterior se atiende la petición del director Vega Pérez que integró la sección referida. Sin embargo, es menester mencionar que la opinión fundada respecto del titular del INAEBA en Contra Retrato como personaje en el quehacer público; dista mucho de la información básica del censo 2020. Fue secretario de la SEG y SICES, hoy director general.

Vicente Fox Quesada

Feliz se le veía al expresidente de las botas vaqueras pasearse por la ciudad de las palmeras en La Florida, había recibido un doctorado honoris causa de la Universidad de Miami. Es probable que haya ido a festejar a la Pequeña Habana, donde le recuerdan por el “comes y te vas”.

Vicente Fox Quesada, presidente de México entre 2000 y 2006, el de la transición democrática, utilizó de inmediato el reconocimiento para puyar al residente del Palacio Nacional sobre logros académicos. No se esperaba la respuesta de su excuate, el fundador de Los Amigos de Fox, Lino Korrodi, quien se mofó del doctorado, hablando de una licenciatura patito y corrupción.

Lo cierto es que el doctorado se lo dio a Fox, otro cuate, quien fue su secretario de Salud federal, Julio Frenk, hoy rector de la Universidad de Miami. Al menos no fue un príncipe africano, dicen en Guanajuato.