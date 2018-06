Reservan información de predio por veda electoral

El camino de acceso al campus de la universidad estaría costando 16 mdp, el Municipio busca intermediar para que se done el terreno

Daniel Moreno

Salvatierra.- Aún no se sabe cuánto se tendría que pagar por el terreno que se afectara al construir el camino de acceso al campus de la Universidad de Guanajuato en la ciudad de Salvatierra.

El personal del gobierno municipal sólo envió un comunicado, al solicitar la información del propietario, donde se explica que desde el inicio de la administración se ha estado entablando diálogo con personal de la Universidad así como con ciudadanos que son propietarios de los terrenos donde debe ser construido el camino sin especificarse si una de las propietarias es la candidata del PAN, Alejandrina Lanuza.

Lo único que se dijo es que uno de los dueños radica en Estados Unidos y no se ha podido cerrar el trato pues se ve la posibilidad de que el espacio sea donado y de no aceptar esperarían la propuesta de los dueños; no obstante uno de los factores es que el gobierno municipal no tiene el recurso necesario para poder pagar.

En ese mismo comunicado se detalla que el camino de acceso al campus de la universidad estaría costando unos 16 millones de pesos según el proyecto ejecutivo que se tiene pero este dinero no se puede gestionar con el estado o la federación hasta no tener la escrituración del área que se intervendrá.

De igual manera se mencionó que por tratarse de un tema donde se mezclan intereses político electorales, se ofreció dar más detalles a partir del lunes una vez que pasen las elecciones.

También se llamó a Karlo Medina, esposo de la candidata Alejandrina Lanuza, quien respondió al teléfono y pidió 10 minutos para platicar al respecto quedando de regresar la llamada pero ya no se contactó.

RC