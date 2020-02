Rescatan a directora del DIF municipal luego de quedar atrapada en ‘la Bufa’

María Espino

Guanajuato.- El Gobierno municipal de la ciudad de Guanajuato emprendió acciones legales en contra de los dueños del fraccionamiento Cucursola que se desarrolla en la Sierra de Santa Rosa, en las cercanías de la presa de Peralillo, esto debido al conflicto social y de presuntos intereses que se ha generado entre los habitantes en dicho poblado.

Así lo manifestó el Presidente municipal Alejandro Navarro Saldaña, quien aseveró que si han intervenido en el asunto pero no han querido hablar detalles del proceso legal para evitar entorpecer los avances, pues siempre que se han ventilado temas similares las personas a quien se acusa toman y usan a su favor la información, por ello dijo que se han mantenido reservados con este asunto.

Además el mandatario municipal reveló que hay otro fraccionamiento en desarrollo por el rumbo de la comunidad Rancho de En medio, también en Santa Rosa en las cercanías a los límites con Dolores Hidalgo, en donde dijo ya han interpuesto la demanda correspondiente en contra de los dueños ya que tampoco han podido comprobar que cuentan con los permisos para efectuar este tipo de obra.

“No me voy a detener ni por un momento en defender la sierra de Santa Rosa y en defender lo que se está haciendo mal, los permiso que se otorgaron en su momento al fraccionamiento Cucursola y a otro fraccionamiento que está más adelante cerca de Rancho de En medio que también tenemos demandado, que él (el dueño) alega que está en Dolores Hidalgo, pero nosotros creemos y sabemos que está dentro de Guanajuato y también lo tenemos denunciado pues no nos vamos a detener”.

Y aunque no abundó en detalles de la demanda que han iniciado en contra de los dueños de Cucursola, Navarro advirtió que en tanto no se aclare el asunto y se demuestre que los interesados cuentan con todos los permisos que requiere este tipo de obra, por parte del municipio no se dará ninguna otra autorización y menos el permiso para la venta de lotes.

Alejandro Navarro también hizo referencia a que, para poder interponer una demanda ante Semarnat o PROPFEPA primero deben hacer las averiguaciones correspondientes para garantizar que efectivamente no hay permisos y estar seguros del proceso que existe en torno al tema.

“No se le va a otorgar ni un permiso más a los señores de Cucursola llámese como se llamen, sean como sea, hasta que no puedan demostrar de PROFESA, SMAOT, SEMARNAT que tienen todo en orden; nosotros estamos totalmente detenidos (…) si no fuera así tendremos que ver (…) el permiso de venta de lotes no se les va a dar hasta que este regularizados”.

