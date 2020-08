Rescatan a cuatro leoneses tras ser arrastrados por la corriente dentro de un vehículo

Redacción

Guanajuato.- Un exempleado de la Dirección de Servicios Públicos Municipales que fue dado de baja desde el viernes por amenazar con un machete a un directivo, acudió en actitud amenazante a la dirección de recursos humanos, por lo que tuvo que ser retirado con la fuerza pública.

Este lunes por la mañana, Antonio, de 49 años, acudió a las oficinas de Recursos Humanos de la Presidencia Municipal en la calle de Alonso y habría amenazado a trabajadores de la dependencia, por lo que pidieron la presencia de policías, quienes lo retiraron a bordo de una patrulla, después de interceptarlo ya en la vía pública.

El titular de Servicios Públicos Municipales, Marco Antonio Figueroa Sierra, refirió que, Antonio fue despedido de su trabajo como apoyo de recolección, después de que la semana pasada, fue detenido por amenazar con un machete a un directivo en las oficinas de la dependencia.

“Pedimos la ayuda de seguridad pública, porque cuando alguien trae un machete en mano no sabes si lo va a utilizar o no y no puedes correr el riesgo, a la persona que se encontró en el camino, que no era la que estaba buscando, fue al director administrativo, fue con quien tuvo el dialogo, traía sus reclamos, pero también escuchó razones”.

Figueroa Sierra reconoció que el ahora ex empleado tiene padecimientos en la salud mental, por lo que decidieron darlo de baja del puesto al que entró en mayo, pero buscarán apoyarlo psicológica y psiquiatricamente.

“Entendemos que no hay necesidad de ir al ministerio público por las amenazas, es una persona que necesita atención psicológica, y es lo que estamos viendo, se le dio de baja porque no deja de ser un riesgo para los empleados, estamos viendo si podemos canalizarlo con alguna institución que pueda darle ayuda”.

Explicó que, antes de que amenazara a sus compañeros, había buscado ayuda mental, pero las dependencias como el DIF municipal, que podrían proporcionarle esta ayuda, están cerradas por la pandemia.

