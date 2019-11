Rescatan a bebé de ser enterrada viva

Un par de hombres de la India fueron sorprendidos por la policía cuando intentaban enterrar viva a una menor recién nacida; el caso se suma a los cientos de infanticidios femeninos en ese país

Redacción

Nueva Delhi.- En redes sociales se dio a conocer un video del momento en que elementos de la Policía de la India salvando a una bebé de ser enterrada viva por su propio abuelo.

Fue gracias a un taxista que transitaba por la zona que se logró rescatar a la menor. El hombre vio que los sujetos llevaban algo que se movía dentro de una bolsa, por lo que llamó a la policía local.

Los policías confrontaron al abuelo, quien llevaba a la bebé envuelta en una cobija, mientras otro hombre cavaba un hoyo en el suelo. Los hechos tuvieron lugar en Hyderabad.

Al ser cuestionado el abuelo, dijo que la niña ya había muerto en un hospital. Sin embargo, los policías se dieron cuenta de que la niña se movía. Fue entonces que los oficiales detuvieron a ambos hombres.

La pequeña fue enviada a un hospital, mientras que la aparente familia está bajo investigación. Sospechan que como la niña presentó problemas de salud al nacer decidieron deshacerse de ella al no tener dinero para pagar el tratamiento médico.

How can someone be so cutthroat? The female baby was alive and this ***** tried to bury her alive. This incident is from Hyderabad – one of the globally recognized city. 😢 @TelanganaDGP Thanks for saving the baby girl 🙏🏼 pic.twitter.com/OaMionuytu

— Nikhil Reddy Gudur (@NikhilReddyINC) October 31, 2019