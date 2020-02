Rescatan a 6 mil perros en situación de calle; no hay fecha para censo

Jessica de la Cruz

León.- El año pasado en el Centro del Control y Bienestar Animal de León se rescataron 6 mil perros en situación de calle, la mayor parte de ellos son por reportes que hace la ciudadanía al 072 o al centro de control.

Uno de los operativos más fuertes que se hicieron recientemente y en el que se recuperaron 15 perros fue en la colonia Manzanares.

Una de las metas que se puso en este año el Centro de Control fue que iban a realizar un censo animal en la ciudadanía, para encontrar, saber y conocer con cuántos perros o gatos cuenta cada persona y cuántos de ellos terminan en las calles. En este conteo, también se pretenden involucrar al Consejo para el Control de los Animales y la Universidad de la Salle Bajío, así lo detalló el coordinador y Médico Veterinario del Centro de Control, Emanuel Martínez.

“Los animales que son rescatados en situación de calle, la vertiente del centro de control es darlos en adopción, el trabajo que está haciendo esta administración es realizar más adopciones y precisamente que cada animalito consiga un hogar”, dijo el Médico Veterinario.

Aunque existe la idea de realizar el censo entre tres instancias públicas y privadas, hasta ahora no saben cuándo se pondrá en marcha, es decir, no hay fecha de arranque.

Según el médico Emanuel Martínez todos estos animales que se rescatan no mueren, al menos que su comportamiento no se adapte al resto de las mascotas que se encuentran en el centro y se hace bajo la normatividad 033, que es inyectarlos para que no sufran.

