Rescatan a 4 niños encerrados, sin comer y en pésimas condiciones

Los vecinos reportaron que en una vivienda estaban encerrados 4 pequeños de cinco, tres, dos años y siete meses de edad desnudos y suplicando por comida

Redacción

Irapuato.- Desnudos y sin comer, efectivos municipales rescataron a 4 menores de cinco, tres y dos años de edad, además de un bebé de apenas 7 meses de edad, quienes estaban encerrados en una casa ubicada en la colonia Juan Pablo II.

La mañana de este miércoles, aproximadamente a las 10:20 horas, vecinos de la colonia en mención, reportaron al Sistema de Emergencias 911 que en la casa marcada con el número 17 de la calle Catedral un grupo de niños estaban abandonados, encerrados y suplicaban por comida.

Trascendió que un hombre llamó a la puerta de este domicilio en varias ocasiones, porque pretendía cobrar la renta y ahí descubrió el pésimo estado en el que se encontraban los menores, además del bebé de 7 meses de edad, quienes estaban sin ropa, con huellas de heces fecales en sus cuerpecitos, solos y con hambre.

Vecinos de la zona reportaron que hace aproximadamente 3 meses llegaron a esta vivienda 4 mujeres, una de ellas, con una hija de aproximadamente 13 años de edad y tres mujeres más que los vecinos han visto en compañía de 3 pequeños y un bebé.

Supuestamente las mujeres salen de la vivienda por la mañana y encierran a los niños que en ocasiones son cuidados por la niña de 13 años de edad.

“Vemos que en el día los niños están solos y encerrados, a veces la única que se para en la puerta o va a la tienda es la niña más grande, los otros niñitos nunca salen…Por las noches las mujeres que viven ahí, meten a hombres a la casa”, comentaron vecinos.

Reporte confirmado

correo buscó a los moradores de la vivienda, de quienes una mujer que confirmó que habitaba en el lugar negó esta versión e insistió en que junto a su hija menor de edad, compartía el techo con otras 3 mujeres y 4 pequeños.

“Aquí no se deja encerrado a nadie, acabo de llegar y me doy cuenta que una de mis amigas que tiene 2 niños no está, le estoy llamando a su celular pero no contesta, no sabemos que esté pasando”, comentó la mujer.

Hasta la calle Catedral arribaron policías municipales que confirmaron el reporte y observaron que dentro de la casa marcada con el número 17 se encontraban 4 menores -2 niños y 2 niñas- solos y con hambre.

“Nosotros nos percatamos que los dos bebés más pequeños estaban en malas condiciones higiénicas (tenían huellas de heces fecales) y sin ropa, le dijimos a la niña más grandecita que nos trajera un pañal pero no tenía, así que fuimos a la tienda, les compramos dos pañales, los cambiamos de ropa y les compramos un yogurt y un pan”, señaló Belén, una de las policías que atendió el reporte.

Tras esto, trasladaron a los menores hacia las instalaciones especiales de la corporación, donde recibieron alimento, ropa y calzado para canalizarlos al Ministerio Público, que se encargará de definir qué institución o persona será responsable de su resguardo.

nd