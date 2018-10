Resalta Ambriz errores de la Fiera ante Puebla

El domador resaltó los errores que cometió su equipo faltando una respuesta en los partidos que disputan en casa; el resultado del partido podría dejar a los Esmeraldas fuera del torneo

Pablo Ruíz

León.- Luego de la derrota ante Puebla, el técnico del Club León, Ignacio Ambriz, aseguró que a su equipo le faltó “todo”; el domador resaltó los errores que cometió su equipo faltando una respuesta en los partidos que disputan en casa.

El descalabro podría costarle a la Fiera el comenzar a cavar su tumba en el actual torneo, de ahí que el ‘domador’ se responsabilizó de lo sucedido, achacándose los errores en el planteamiento.

“Creo que dimos espacios y ellos los aprovecharon, cometimos demasiados errores, desde el principio no estábamos cómodos, no supimos manejar la pelota; el responsable soy yo. No quedo satisfecho con nada, fue una semana muy mala y es un tremendo trancazo perder de esta manera sin meter las manos”, dijo el estratega verdiblanco.

León mantiene sus esperanzas de liguilla, aunque el cierre será trepidante; el timonel señaló que buscará que su equipo termine de la mejor manera el torneo para entonces en la última jornada intentar entrar a la liguilla.

Ambriz quitó responsabilidad a su portero William Yarbrough, y más bien indicó que la culpa fue de todo el plantel, por lo que nadie se salvó de haber caído ante Puebla.

“Empezando por mí, el equipo no me gustó nada, no estuvimos acorde al último duelo donde la gente aplaudió al equipo, no fuimos nada, mostramos cansancio, nos sorprendió la alineación de Puebla”, añadió.

Así mismo, mencionó que ya es una cuestión preocupante el hecho de no poder ganar en su estadio, por lo que etiquetó de preocupante la no respuesta de su equipo cuando debería de ser una fortaleza disputar los partidos ante su gente, por lo que señaló que deberá ocuparse en ese renglón.

“Ya se pone la clasificación más difícil, pero esperaremos a ver si somos capaces de sumar nueve puntos para ver qué sucede, mientras matemáticamente haya posibilidad vamos a luchar por ella”, declaró.

Finalmente, ‘Nacho’ aceptó que la reacción de la gente al final del partido con abucheos es normal debido a que su equipo no ha respondido.

