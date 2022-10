RESABIOS DE LA ASAMBLEA AZUL: JUSTINO Y ROLANDO; CUESTIÓN DE TIEMPO

CLARITO. el diputado federal panista Justino Arriaga y el local, Rolando Alcántar entendieron el mensaje de la disciplina del nuevo PAN que es como el viejo PRI del pasado domingo en la asamblea blanquiazul para elegir consejeros estatales y nacionales, ya tendrían que estar redactando su renuncia a las filas azules.

LA PUERTA DE SALIDA. Si quieren seguir en plan de críticos, tendrán que ponerse disfraz de kamikaze de la política porque no pueden sobrevivir en las filas del PAN con posibilidad de cargo o sin riesgo de que los expulsen.

EN PLATA. El diagnóstico de Arriaga es certero. Lo que se vivió el domingo fue una simulación. Había solo una lista de palomeados que lo excluía a él y solo a él. La línea fue marcada por los operadores encabezados por el subsecretario de Desarrollo Social, Aldo Márquez.

SOBRE AVISO. Ahora, Justino Arriaga sabía que con ese perfil sus horas estaban contadas como consejero nacional. Él nunca ha pertenecido al oficialismo y la candidatura a diputado fue la última que ganó. No hay nada más que pueda lograr en el PAN.

MALQUERIDO. Un matiz distinto tiene el caso del diputado local Rolando Alcántar, integrante del equipo de operadores dieguistas pero que se cayó de la gracia de los que comandan el grupo cero.

EXCLUIDO. En toda la actual legislatura ha estado marginado para encabezar comisiones legislativas y no le dieron la presidencia del Congreso en este período cuando parecía tener prendas para ello.

AGACHAR LA CABEZA. La única salida viable para ambos es que renuncien a su perfil rebelde y se alineen a la disciplina reinante en el PAN guanajuatense en donde solo hay una palabra que vale y hay que sacrificar la dignidad de quién quiere pensar distinto y en el pecado lleva la penitencia. Los principios democráticos ya los mandaron a volar hace tiempo.

CASI ARRIBA. Lo que sí es una simulación irrefutable es que los operadores dieguistas hayan ordenado dejar a Carlos Medina Plascencia en el lugar 2 de los más votados para el consejo nacional.

DIFERENCIAS. Técnicamente es pragmatismo puro. Medina no representa nada en la estructura azul en términos de operación política y conexión con las bases, a diferencia de lo que son Miguel Márquez o Juan Manuel Oliva que ya en el trazo de una estrategia electoral, les saben a ese negocio.

SU “PEGUE”. Lo de Carlos Medina es un blindaje porque el exgobernador tiene mucho ascendiente e influencia en grupos anti-4T con un perfil más de sociedad civil y en ese flanco del discurso medinista que cuestiona a la partidocracia, ya le han tocado sus cuestionamientos a Guanajuato.

CREA FAMA… Ese perfil purificador del ejercicio del poder que hace Medina y que mostró sus lados débiles cuando volvió a la representación popular entre 2015 y 2017, sigue teniendo “punch” en algunos círculos.

NO TODO ES FELICIDAD. Pero a Medina le enviaron un mensaje al ponerlo en el número 2 de la lista de candidatos a consejero nacional, superado por Javier Torres, el suplente de Aldo Márquez que no tiene el palmarés del propio Medina ni de Márquez ni de ninguno de los otros 8 que salieron electos.

ESO LE DUELE. Pero el ego de Medina Plascencia también tiene un mensaje. Tampoco es el uno.

LA DEL ESTRIBO…

Es casi imposible imaginar al secretario de Gobernación Adán Augusto de gira por el Congreso de Guanajuato, lanzando el discurso que escuchamos en varios estados gobernados por Morena, ya se vuelve costumbre en su tour para defender la militarización de la seguridad del país.

Ni modo que los panistas le abran la puerta para que los agarre de piñata en su propia casa. El coordinador morenista Ernesto Millán no ha recibido petición para que pida espacio.

A menos que quieran hacer bulla en otro lado dentro del estado.

PRI; EFEMÉRIDES DE LA DECADENCIA

Quizá más que cualquier otra petición como ayudar a rescatar al partido del abandono en el que lo tiene el CEN hace varias décadas o evitar la agonía paulatina del PRI guanajuatense, la militancia tricolor en esta entidad solo quisiera pedirle a los delegados que envía el CEN a Guanajuato que si no dan, no les quiten a los tricolores en el estado.

Lo anterior por aquello de que la actual diputada local priista Ruth Tiscareño, llegó a Guanajuato como delegada del tricolor y a la vuelta de los años, terminó con doble premio: dirigencia y diputación plurinominal, para muchos priistas, un agandalle porque de por sí son pocos los cargos por repartir en el tricolor, y los que llegan del CEN se los quedan.

El punto es que el fin de semana pasado, se marchó el hidalguense Mauricio Ortiz Proal y llegó el michoacano Eligio Cuitláhuac González Farías quien fuera diputado federal, subsecretario de Organización del CEN del PRI hace 3 años y durante un año, presidente del comité estatal tricolor en la entidad.

Faltan poco menos de 2 años para las elecciones y a este delegado le tocará lidiar con inconformidades y conflictos tradicionales del priismo en estos tiempos. No importa que el partido sea más pequeño que hace 1, 2 o 3 años. El PRI ha demostrado que siempre se puede ir más a la autoinmolación.

Viene un proceso para renovar la gubernatura y vale la pena recordar lo que ocurría en el priismo guanajuatense hace 5 años, un año antes de las elecciones cuando Gerardo Sánchez era el non plus ultra en la entidad.

En una visita al Comité Ejecutivo Nacional en donde fue recibido por el presidente Enrique Ochoa Reza, el exsenador fue a dejar clara su postura. No iba a dejar pasar la oportunidad de ser candidato luego de que se había apoderado de la mayor parte de los espacios de poder en el priismo y que podía hacer lo que le viniera en gana.

Acompañado de unos 70 seguidores agrupados bajo el nombre de “Sistema de Gestión de Calidad por Guanajuato”, el político salvaterrense fue a decir que quería método especial para Guanajuato: consulta directa y abierta a los simpatizantes.

Pero no todo quedó ahí, además de pedir método al gusto, Sánchez García entregó a Enrique Ochoa otra petición. Que se revise el desempeño de los delegados federales que trabajan en Guanajuato y que en los casos en los que no estén trabajando “a favor del gobierno de Enrique Peña”, se concrete el relevo.

A imagen y semejanza de lo que ocurrió en 2000 cuando Wintilo Vega se adueñó de un PRI desahuciado y moribundo, Sánchez García se apropiaba de este tricolor posterior al triunfo de Enrique Peña. No desahuciado sino motivado por algunos triunfos, pero sin contrapesos valiosos.

Gerardo Sánchez hizo lo que quiso con el PRI y no estamos muy seguros de que lo hayan derrotado absolutamente. Hasta no ver, no creer.

ADÁN AUGUSTO: SIGUE EL TOUR VS GUANAJUATO Y LOS CRÍTICOS DE LA MILITARIZACIÓN

Ya lo confesó el secretario de Gobernación Adán Augusto López ayer en el estado de México, en su reunión con diputados locales y con el gobernador Alfredo del Mazo.

Su gira por los Congresos estatales apenas arranca y continuará porque así se lo pidió el presidente Andrés Manuel López Obrador, “para desmentir que se está militarizando al país” y para defender a las fuerzas armadas.

Y bueno, hasta ahora, el número 2 del gobierno federal ha jugado de local porque ha estado en estados gobernados por Morena como la Ciudad de México. Hidalgo y Veracruz además de un estado gobernado por el PRI como el estado de México aunque con un mandatario alienado a la 4T.

Ayer Augusto López arremetió nuevamente contra gobernadores de partidos de oposición a Morena al tiempo que lamentó que el gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo y la alcaldesa de Irapuato, Lorena Alfaro se hayan molestado porque dijo hace unos días que la Guardia Nacional tuvo que entrar al quite en la entidad.

En una reunión con diputados de Veracruz en el Congreso de esta entidad, el funcionario federal no reconoció por supuesto que erró en su dicho de que la Guardia Nacional había sustituido a la policía de Irapuato.

Pero registró lo dicho por Diego Sinhue ante panistas en Irapuato donde los constantes ataques a la entidad de parte de la Federación y dijera que el estado que gobierna, “no es dejado”.

Luego de haber criticado directamente a las autoridades de Irapuato en sus visitas a los congresos de la capital del país e Hidalgo en Veracruz, cobijado por aplausos de los diputados morenistas. volvió a cuestionar a los mandatarios de Guanajuato, de Jalisco, Enrique Alfaro y de Nuevo León, Samuel García porque en esas entidades se critica la determinación de adscribir a la Guardia Nacional a la Sedena hasta 2028 pero al mismo se requiere la presencia.

En la reunión en Veracruz, el gobernador morenista Cuitlahúac Rodríguez presumió que el estado que gobierna es el lugar 20 en homicidios dolosos por cada 100 mil habitantes mientras que Guanajuato está en 5o. con 4.9; debajo de Colima (8.8); Baja California (6.2), Zacatecas (6.0) y Morelos. Lo de Guanajuato no lo citó pero así viene en el gráfico que mostró.

También dijo que en delitos por cada 100 mil habitantes, su estado es uno de los últimos. Guanajuato ocupa en ese rubro el lugar 10 con 162.4. Baja California es primero con 262.7 y le siguen del 2 al 9, Colima, Quintana Roo, Aguascalientes, Querétaro, ciudad de México, Campeche, BCS y Coahuila.

