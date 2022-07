Olga Flores comentó que el gobierno municipal debe al INAH más de la mitad dos papeles y requisitos para analizar el proyecto del nuevo museo

Guanajuato.- El municipio no ha entregado las escrituras, ni el estudio de cambio de suelo del terreno donde pretende construir el nuevo Museo de las Momias (MUMO) al Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH). Estos son parte de los requisitos necesarios para obtener el permiso de construcción.

Así lo informó su representante en Guanajuato, Olga Adriana Flores Hernández, en la sesión del Observatorio Ciudadano de Guanajuato (OCDG). Donde detalló que solamente han recibido 8 planos arquitectónicos de un proyecto

“En el momento que yo tomo cargo también de este proyecto veo que faltaba más de la mitad de los documentos que se necesitaban. Como un ejemplo fue en primera instancia la escritura. Creo que fue un elemento básico precisamente para nosotros saber que la persona que lo solicita es propietaria de la tierra donde lo va a hacer: la tierra, el inmueble o lo que se vaya a intervenir. Desde ahí sabemos que nunca han ingresado ese documento que es básico…Nosotros necesitamos mucha más información que ocho planos, unas perspectivas, con algún color. eso fue todo.

Así mismo, reveló que el proyecto nunca ha sido ingresado de manera oficial. Ya que no existe un número de registro en el sistema del instituto.

Un área comercial con exposición de momias

Olga Hernández comentó que de acuerdo a lo que la autoridad municipal ingresó al INAH, el proyecto no está planteado como museo; si no como mera exposición. Pues dijo que, de acuerdo al análisis que hizo la dependencia federal en colaboración con la Dirección de Patrimonio Mundial y la Coordinación de Monumentos Históricos a Nivel Nacional, para ser “museo faltaría mucho”.

“En su momento, tengo entendido, en el 2019, ingresaron unos cuantos planos como anteproyecto de un área comercial con exposición de cuerpos áridos, o sea momias. Se analizó tengo entendido por parte de la Dirección de Patrimonio Mundial y de la Coordinación de Monumentos Históricos a nivel Nacional y por el INAH Guanajuato…Ellos decían museo. Pero, viendo el proyecto pues no estaba planteado como museo si no como exposición. Es una sala de exposición nada más, para ser museo como proyecto faltaría mucho”.

Hernández recordó de ese análisis dio una factibilidad a la autoridad municipal; que dijo fue mal interpretada. Explicó no fue una manera de decir “es posible que se haga el museo. Era una indicación de que el proyecto puede ser viable, pero no está autorizado”.

Falta más de la mitad de los requisitos

Luego de mencionar que falta más de la mitad de los requisitos solicitados, la funcionaria dijo saber de una cláusula que prohíbe la actividad comercial en los terrenos donde se ubica la cacha deportiva de la ex Estación del Ferrocarril

“Solicitamos algunas otras cosas como de dónde partieron para que se pudiera cambiar el uso de suelo. Porque nosotros tenemos entendido que la escritura tiene una clausula en donde no permite el área comercial y de ahí empezamos a ver una serie de anomalías que traía el proyecto…Del proyecto arquitectónico al que me refiero; no había una metodología en la que se basaron para que el volumen que iba a hacerse producto de ese proyecto se integrara al contexto en donde estuviera. No había estudio museográfico, faltaban muchos elementos que nos permitieran analizar con detenimiento y poder darles una respuesta”.

Flores Hernández, declaró que lo último que ingresaron antes de que supliera a David Jiménez Guillén; fueron las perspectivas. Cuando revisó el asunto, se percató de que,para el estudio pleno del caso, se requirió que la autoridad municipal ingresara completo el expediente para poder tener un registro; y con iniciar una solicitud que usualmente se tramita a través de la página del instituto.

Lo anterior, es un formato indispensable para que se pudiera aprobar. Sin embrago, aseveró que ese proceso no existe, “la verdad no seguimos esperando porque nosotros tenemos mucho que hacer. No vamos a estar esperando ese proyecto. Cuando llegue que bueno que llegue y se analizará como todos los otros proyectos que se ingresan, pero hasta ahí”.

Guanajuato, abandonado y lleno de cantinas

José Santibáñez, miembro del Observatorio Ciudadano de la ciudad de Guanajuato (OCG) señaló que La Presa de la Olla y las plazas San Roque y San Fernando están muy descuidadas; lo que afectan la imagen de la capital.

A esto se suma la disputa del Callejón del Beso y el hecho de que el centro histórico de esta ciudad que es Patrimonio de la Humanidad “está lleno de cantinas”.

Por ello Santibáñez pidió al INAH que intervenga para rescatar a la ciudad y devolver el valor histórico que por años ha caracterizado a este municipio.

“No habría forma de que Antropología e Historia influyera a volver a rescatar a la ciudad de Guanajuato, subes a la Presa de la Olla y está desecha, el estacionamiento de Palacio de Gobierno; el Jardín lleno de cantinas. Hemos ido destruyendo el Patrimonio de Guanajuato tras la disputa del callejón del Beso ¿Qué no habrá forma de que Antropología e Historia los siente en a la mesa a todos y replantemos el rescate de esta ciudad?”.

Ante la solicitud, Olga Adriana Hernández Flores, reconoció que es importante analizar los aspectos que se han dañado. Sostuvo que el instituto está en la mejor disposición de generar mesas de trabajo con los actores indicados para buscar es rescate de la ciudad de Guanajuato; entre los que destaca la autoridad municipal y la ciudadanía.

Falta un Plan de Ordenamiento Territorial

La directora del INAH en Guanajuato, mencionó que es necesario que el municipio tenga con un Plan de Ordenamiento Territorial. El cual debe contar con los usos de suelo, validación correcta de densidades y que respete la normativa que establecen los reglamentos. También debe contar con un análisis de movilidad.

“Si se tiene un Plan de ordenamiento Territorial, si se tienen los usos de suelo con la normativa que se tiene; si se tiene el análisis correcto del uso de suelo de las zonas y de cada área de densidad, de movilidad, si se tiene todo eso dentro de la administración pública y está avalado por los especialistas y por la misma ciudadanía; yo creo que se debía de valer las autoridades con eso y no tendríamos tanto problema en estar validado si es factible o no una cantina…Nos ahorraríamos mucho tiempo y podríamos estar haciendo proyectos más importantes dentro de lo que es el centro histórico”, expresó Hernández.

