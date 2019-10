Requiere mercado mantenimiento

Los locatarios demandan atención a los servicios básicos; Protección Civil dice que evaluará las instalaciones eléctricas y de gas

Cuca Domínguez

Salamanca.- Líderes de comerciantes y locatarios del mercado Tomasa Esteves piden que se atienda la necesidad de servicios básicos de este centro de abastos que son agua potable, red eléctrica, techado y revisión de los tanques de gas. Al respecto el titular de Protección Civil Municipal, Candelario Cú Gutiérrez, dijo que hasta este momento no se tiene detectado riesgo en el mercado.

Eduardo Miranda, representante de la Asociación Libre de Locatarios, pidió que se regularice el suministro del agua que ya tienen más de un año padeciendo y que se revise el alumbrado interno porque no desde hace años no funcionan las lámparas.

Javier Sarabia Lozano, líder de tablajeros en el municipio y de comerciantes del mercado Tomasa Esteves coincidió en que falta voluntad para responder a sus demanda; “el abasto de agua funciona si acaso al 50%, a veces menos; en el caso de las luminarias se colocaron lámparas en cada pasillo y la inmensa mayoría no funciona; igual pasa con los tanques que no se han revisado, otros ya no funcionan porque los comerciantes tienen contratado gas natural”, comentó.

Los usuarios como doña Carmelita Pizano, consideran que el mercado es un centro de abastos importante al que se le debe de dar una mayor atención, “que se limpie, necesita una limpieza a conciencia, que se reacomoden los comerciantes para que dejen pasar a los compradores, porque hay pasillo que tienen colgadas cosas en la parte superior o abajo y eso no debe ser”, dijo.

La autoridad dice

El titular de Protección Civil dijo que en las pasadas administraciones se solicitó una actualización de la evaluación, ahora se le dará seguimiento, se harán las observaciones básicas y se pedirá a los expertos una evaluación de estructuras para que informen su estado, y cómo han avanzado algunos daños, si es que existen.

Adelantó que van a revisar los tanques estacionarios de gas que están vigentes, para en su caso solicitar el cambio o la actualización del estudio de integridad mecánica del recipiente para que pueda continuar operando.

Sobre cuándo se hará este diagnóstico, luego de que ya ha pasado un año de la administración, dijo que harán lo que les corresponda en lo que se refiere a la revisión de los tanques de gas y solicitar a los evaluadores de estructuras que revisen, igual en el techo y la red eléctrica.

El funcionario municipal dijo que hasta ahora en el mercado municipal, “no hemos detectado un riesgo grave, vamos a actualizar los puntos que se tienen detectados y hacer nuevas evaluaciones, para lo que se comenzará a trabajar”.

