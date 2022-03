Aunque el secretario de Salud reconoció que se espera un repunte de Covid en Guanajuato consideró que será de menor intensidad

Fernando Velázqiez

León.- El secretario de Salud de Guanajuato, Daniel Díaz Martínez, reconoció que sí se espera un repunte de Covid en Guanajuato después de Semana Santa. No obstante, consideró que este será de menor intensidad respecto a los anteriores.

En entrevista, confió que este crecimiento no vaya más allá del 10%, aunque resaltó que mucho dependerá del comportamiento de la ciudadanía.

“Dependerá mucho del comportamiento social y que lógicamente no haya una variante de la que todavía no sabemos cómo se va a comportar aquí en el estado. Tampoco cómo vayamos a responder los guanajuatenses. Debe ser mínimo el incremento, no debe ir más allá del 10%, no lo sabemos, sería especular”, dijo.

Además, indicó que hasta ahora no se tienen casos detectados en Guanajuato de la subvariante ómicron BA.2, que provocó el confinamiento de una gran parte de la población en China.

Subvariante ómicron BA.2, ¿tras repunte de Covid en Guanajuato?

El número de muertos por coronavirus subió la semana pasada en más de un 40% a nivel mundial. Probablemente, el aumento se deba a los cambios en cómo América reporta los fallecimientos por Covid 19 y por nuevas cifras ajustadas en India. Esto según el reporte publicado el miércoles por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

En su nuevo reporte semanal sobre la pandemia, la OMS señaló que el número de contagios había caído en todo el mundo, incluida la región del Pacífico Occidental. Sin embargo, en la última semana se reportaron unos 10 millones de casos nuevos y más de 45 mil muertes en todo el mundo. La cifra, además, surge tras el descenso del 23% en las muertes la semana anterior.

La OMS insitió en que las cifras de casos de Covid 19 probablemente están muy por debajo de la prevalencia real del coronavirus. En las últimas semanas, la agencia pidió a los países que no abandonen sus campañas sistemáticas de pruebas y otras medidas de vigilancia. Además, afirma que hacerlo merma los esfuerzos por seguir con precisión la expansión del virus.

