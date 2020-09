Repunta número de homicidios dolosos

Luz Zárate

Celaya.- Los comerciantes de los mercados Morelos e Hidalgo aseguraron que, luego de meses con bajas ventas por la contingencia sanitaria, esperaban recuperarse en estos últimos cuatro meses del año, pero con las dos semanas que lleva cerrada la calle Hidalgo –en el tramo de Benito Juárez a Zaragoza- debido a las obras de rehabilitación que ahí se realizan, sus ingresos cayeron más.

Señalaron que al estar cerrado el paso vehicular de esta calle impide que muchas personas ingresen al primer cuadro de la ciudad y no realizan ahí sus compras.

“La gente prefiere irse a los centros comerciales o a otras tiendas donde sí se pueda llegar en coche, muchos ya no vienen porque no hay paso en sus vehículos y aparte no hay muchos lugares para estacionarse”, dijo Matilde Mendoza, vendedora del Mercado Hidalgo.

Josué Uribe, vendedor de ropa del Mercado Hidalgo señaló que por ahora sólo tienen permiso de vender de miércoles a sábado, lo cual no es suficiente pero pensaban que ya está mejorando la situación, hasta que cerraron la calle Hidalgo.

“Ahorita que ya van dos semanas cerrada la calle, vemos que efectivamente sí nos está afectando porque viene menos gente al centro. Ojalá que sí terminen en las fechas que prometieron para alivianarnos con las ventas de diciembre”, dijo.

También los dueños de comercios establecidos dijeron que han sido duramente golpeados, sobre todo los ubicados en la misma calle donde se realiza la obra.

La calle Miguel Hidalgo, en su tramo Benito Juárez a Ignacio Zaragoza, será remodelada como parte del cambio de imagen urbana en la Zona Centro, donde se invertirán dos millones 726 mil 448 pesos.