Las pláticas de café en múltiples círculos sociales giran en torno a las elecciones que se llevan a cabo en seis estados de la República Mexicana. No se habla mucho de que habrá más de 147 mil personas debidamente capacitadas que se desempeñarán como funcionarios de casilla ni que se instalarán más de veintiún mil mesas de votación ni de que los funcionarios electorales deberán estar listos para recibir y contar el voto de casi doce millones personas registradas en las Listas Nominales de esas seis entidades. Tampoco se menciona mucho que en algunos de estos estados se renovará el congreso local junto con la gubernatura y en otros se votará por presidentes municipales, síndicos y regidores. Mucha de toda esta información se desconoce, pero de lo que todo el mundo habla es de que la oposición se ve desarticulada.

Por supuesto, a los morenistas esto les da mucho gusto. Todos los partidos y sus alianzas quieren ir por su tajada del pastel electoral, todos echaron a andar sus estrategias para ser elegidos por el pueblo; unos habrán propuesto, otras habrán planteado soluciones y formulado promesas. Pero lo que todos hemos visto es esta campaña de dimes y diretes en los que, como siempre y como sucede en todas partes del mundo, se entra a una guerra sucia que entretiene a algunos y gana muchos votos.

Lo que es un hecho es que a algunos las estrategias no les están funcionando. Las encuestas de intención de voto apuntan a que Morena aventaja las preferencias electorales en Quintana Roo, Hidalgo y Oaxaca. Esto perfila a que la mitad del pastel que se repartirá este 05 de junio se lo quedará el partido en el poder. No sólo eso, también indica que estados que eran fieles a una tradición partidaria están cambiando de color. Hidalgo, por ejemplo, un estado de tradición priísta parece querer cambiar de bando.

En Tamaulipas, Américo Villarreal tiene un 49% de intención de voto, en Durango hay un empate técnico y en Aguascalientes es en el único estado en el que parece que los votantes se inclinan por la alianza del PRI-PAN-PRD. Claro, los porcentajes variarán dependiendo de la casa encuestadora y del momento de la consulta. Pero, lo que se ve no se juzga: de seis estados que renovarán puestos clave de elección popular, sólo uno parece querer darle la espalda a Morena. Los ciudadanos tendrán la mejor decisión y puede haber sorpresas.

Lo que sorprende es ver a una oposición tan desarticulada. La meta es clara y se les ve girando sobre su propio eje. La alianza se ve entumecida, vacilante y no luce mucho músculo. La percepción general es que en ese gallinero, el puesto del gallo está vacante. Alejandro Moreno, Alito, no enciende mechas y menos con las grabaciones que circulan por todos lados —sean o no legítimamente conseguidas, le han pegado duro—; Marko Cortés no despierta simpatías ni siquiera entre muchos de sus correligionarios y Jesús Zambrano se le ve como una figura gris y llena de polvo. Tal como lo dijera Fidel Velázquez en los años en que el PRI era aquella fuerza política que se sentía indestructible, “la caballada está muy flaca”. Claro, en aquellos años, estaba flaca y ya. Ahora, se ve escuálida y desarticulada.

Así como el presidente López Obrador ha perdido mucho tiempo mirando al pasado y echándole la culpa de todos los infortunios de su sexenio a sus antecesores, así la oposición ha perdido momentos valiosísimos que hubieran podido aprovechar para recomponerse, reformularse y preparar una alternativa que seduzca al electorado mexicano. Hubieran podido aprovechar el momento y por alguna razón se negaron esa posibilidad. No dudo que algo similar le pase a Morena cuando López Obrador se vaya a su rancho en Tabasco y los deje a su suerte, si es que eso llega a suceder.

Pero, hoy Morena tiene la imagen de AMLO que los cobija y los sostiene. Del otro lado, no se ve quién que pueda impulsar una propuesta política. Es cierto, han asestado sus buenos golpes y han parado ciertos carros locos que andaban a toda velocidad desde Palacio Nacional. No obstante, sigue sin ser suficiente. Los focos de alerta están encendidos desde hace rato y no se ve que encuentren una estrategia que los saque del atolladero.

Con una oposición desarticulada, veremos cuales son resultados del reparto del pastel electoral en un domingo en que los electores saldrán a las urnas. A unos nos toca observar, a otros entender y a los que no son el partido en el poder, actuar. Al menos, eso es lo que se dice en las pláticas de café de ciertos círculos sociales.