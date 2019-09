Reprueba Romero Hicks falta de apoyo a municipios ante gobierno federal clientelista

Afirma diputado que falta un extra que permita al estado desarrollar nuevos proyectos, pues solo fueron aprobados dos obras: el tren interurbano y la modernización de la carretera 57

Nayeli García

Irapuato.- El diputado federal, Juan Carlos Romero Hicks, advirtió un panorama difícil y de poco crecimiento económico ante la falta de apoyos federales, pues el Gobierno Federal está dando prioridad a proyectos poco viables y a crear clientes, antes de apoyar a los municipios.

“Tenemos un presidente que es federalista y que no entiende la vida municipal y que sólo trae sus proyectos faranoicos, pero no trae especificaciones específicas para lo que se requiere en la vida local. No está en su repertorio entender que en los 2 mil 457 municipios y en especial en los 46 de Guanajuato la persona donde tiene nombre y rostro es en el municipio”, comentó.

Señaló que la distribución de participaciones que es por ley, ahí están, pero falta el extra que permita al estado desarrollar nuevos proyectos, pues solo fueron aprobados dos obras para Guanajuato: el tren interurbano y la modernización de la carretera 57 a San Felipe.

Consideró que los recursos no son suficientes, por lo que dijo que la Comisión de Hacienda estará revisando el paquete, ya que el dinero se está yendo al clientilismo y todo apunta a un estancamiento económico preocupante.

