Reprochan padres de familia incumplimiento de acuerdos ante robo de escuela

Luego de los constantes atracos que sufrió la institución educativa autoridades municipales y hubo el compromiso de levantar bardas y realizar rondines por parte de la policía pero nada se continuó

Yadira Cárdenas

Salamanca.- Lamentan padres de familia de la escuela primaria ‘Solidaridad’, que a unas semanas de concluir el ciclo escolar no se haya cumplido con la construcción de la barda de la institución y evitar los robos, y tampoco permanecieron los rondines por parte de las corporaciones de seguridad.

Los padres de familia de la escuela ubicada en la colonia La Gloria, dijeron sentirse decepcionados y desprotegidos ante la falta de compromiso de autoridades municipales y educativas, tras la solicitud qué hicieron desde el inicio del ciclo escolar para que se levantará la barda debido a los constantes robos que se registraron y que dejaron a los alumnos sin material escolar y algunas bicicletas, incluso los delincuentes entraban estando los menores en clase.

“Ya no se nos dijo nada ni se ve que vayan a empezar, ya se va a terminar el año y todo quedó en el aire, se nos dijo que sería por parte de Obras Públicas y después que por parte de las autoridades de educación y que pronto iba a empezar pero hasta ahora nada”, señaló una de las madres de familia.

Otra de las madres de familia mencionó que durante el ciclo escolar se registraron al menos 30 atracos al plantel, y aún falta la temporada vacacional en que se queda a merced de los delincuentes.

Otro de los compromisos que se dieron luego de que los padres de familia se manifestaron en la presidencia municipal en febrero pasado, fue la vigilancia permanente en las inmediaciones de la escuela por parte de las corporaciones de seguridad, lo que tampoco se cumplió.

“Solamente duraron unos días en que se ponía una patrulla, después ya no volvieron, los papás somos los que estamos al pendiente de hacer recorridos por dentro para que no se metan a la hora de clases, pero no tenemos apoyo” , mencionaron.

