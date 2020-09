Reprochan ausencia de la alcaldesa en bloqueo

Roberto Lira

Celaya.- El obispo de Celaya, Benjamín Castillo Plascencia, exhortó a que las manifestaciones sociales no obstruyan el paso y trabajo de otras personas, esto ante el cierre de la carretera Celaya-Querétaro que realizaron habitantes de la comunidad San Juan del Llanito, quienes exigen seguridad.

El prelado celayense reconoció la situación de inseguridad que se vive en la referida población, donde incluso ante las amenazas se solicitó no realizar misa este domingo.

“Esta semana se comunicó un padre diciendo que el delegado le solicitó que no diera misa el domingo por que puede haber balacera; toda la comunidad está amenazada… espero que no suceda nada, pero está amenazada toda una comunidad. No se puede eso, vivir pendiente de estas gentes, yo creo que sí habrá más vigilancia a ver si no fue un despiste para hacer otras cosas en otros lados”, comentó Castillo Plascencia.

Sin embargo, el prelado resaltó que bloquear vías de comunicación tiene una fuerte afectación a la población, por lo que exhortó a la población a considerar otro tipo de manifestaciones. “Ojalá que también no caigamos en esas cosas de bloquear por que se quita el trabajo y se pierden muchas cosas…

Ojalá no llegáramos a esas cosas, que no ocupen las autoridades que se hagan estas cosas, pero también se está dañando a otros”, comentó el obispo de Celaya.

Ante la desconfianza que manifestaron los habitantes de San Juan del Llanito, Castillo Plascencia comentó que si bien hay elementos que merecen esta desconfianza, no todos son malos, asimismo, señaló que son las autoridades quienes tienen la responsabilidad de brindar seguridad.

