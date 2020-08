Reprocha Morena falta de información de cierres de negocios por inseguridad

Lourdes Vázquez

Guanajuato.- El secretario de Desarrollo Económico Sustentable, Mauricio Usabiaga Díaz Barriga evadió hablar ante los diputados locales sobre el impacto que la inseguridad ha tenido en la economía y atracción de inversiones del estado, tras las preguntas hechas por los legisladores de Morena.

Así lo denunció el diputado local morenista, Raúl Márquez Albo, quien luego de que en la comparecencia del funcionario estatal, le preguntara sobre el número de micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes) que se han visto obligadas a cerrar a consecuencia de las extorsiones, Mauricio Usabiaga respondió que son 700 empresas que se refirió a las que han cerrado a consecuencia del Covid- 19 y manifestó que no había más datos porque la única fuente que se tiene de información es lo registrado por el IMSS.

Tras la repuesta de Usabiaga, Raúl Márquez dijo sentirse ofendido y reprochó que no se quieran compartir las cifras, a lo que el funcionario estatal manifestó que “no es que no le queramos compartir el dato, es que no tenemos un dato oficial”.

Antes, Ernesto Prieto Gallardo, diputado de Morena, también le cuestionó si la inseguridad en la entidad era un factor que afectaba la atracción de inversiones y esto tampoco fue respondido por falta de tiempo; según se informó, de acuerdo con la metodología aprobada, las preguntas que no se alcanzaran a responder se entregarían por escrito.

Estado está ausente: Márquez Albo

En entrevista, Raúl Márquez Albo mencionó que “no es posible que el secretario de Economía del Estado no tenga una cifra aproximada de los negocios que han cerrado ante el principal fenómeno que aqueja a Guanajuato que es la inseguridad, yo creo que es muy delicado, me ratificó que el gobierno del estado está ausente en esa zona en el tema de seguridad y ahora me queda confirmado que en el tema económico por supuesto que está ausente y no pueden echarle la culpa a que es un fenómeno federal porque la extorsión es del fuero común”.

Aunque dijo que no contaba con cifras del número de negocios que han cerrado “si tengo la expresión de una gran cantidad de ciudadanos en esa zona que me han hecho llegar esa inquietud que hay a consecuencia de este fenómeno de extorsión, he recibido una gran cantidad de manifestaciones de temor, de miedo y de la incertidumbre que les ha representado este fenómeno”.

Dijo que Mauricio Usabiaga no fue capaz de responder sobre un fenómeno que aqueja a la entidad y que ha repercutido negativamente en la ciudadanía.