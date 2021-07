Lourdes Vázquez

Guanajuato.- Tras la despenalización del aborto en el estado de Veracruz, la diputada de Morena, Magdalena Rosales Cruz, dijo que en Guanajuato sigue habiendo una cerrazón del PAN para atender estos temas y que mientras el Congreso local siga teniendo mayoría panista, los derechos de las mujeres seguirán siendo vulnerados.

La legisladora recordó que han sido presentadas dos iniciativas en materia de despenalización del aborto. Sin embargo, éstas se encuentran en la ‘congeladora’.

“Hay una cerrazón total. Ese es un derecho humano, es un derecho de elegir su maternidad y sin embargo, el Partido Acción Nacional se mantiene en esta posición (…) está atentando contra los derechos humanos de las mujeres y estos derechos humanos se reconocen a nivel internacional”.

Señaló que las metodologías implementadas para el estudio de las iniciativas presentadas por el PRD y Morena no obedecen a un tema científico, pues no convocan a especialistas en el tema para hacer una discusión abierta y seria. Por el contrario, el debate se da desde el punto de vista religioso y “desde una manera, cerrada, metida en creencias y no en realmente hechos que ocurren en el estado de Guanajuato”.

Dijo que las mujeres que tienen las posibilidades económicas, viajan a la ciudad de México y pueden realizarse un aborto. No obstante, miles de mujeres en condiciones vulnerables y de marginación que buscan la interrupción del embarazo se someten al riesgo de perder la vida.

“El hecho que se haya aprobado en Veracruz, que se haya aprobado en Oaxaca, que esté aprobado en la Ciudad de México, abre una nueva discusión: por qué en Guanajuato no. ¿Cuál es la razón?, simplemente son razones de fe, son razones de conciencia y nosotros como diputados no tenemos que hacer leyes sobre la conciencia, sino sobre hechos y necesidades reales y de derechos humanos para las mujeres”.

Además, agregó que “mientras el Grupo Parlamentario del PAN siga con una mayoría, simplemente los derechos humanos de las mujeres seguirán siendo afectados y en la próxima legislatura, nuestros compañeros del Grupo Parlamentario de Morena, presentarán nuevamente la iniciativa”.

