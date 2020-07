Reprocha falta de participación juvenil en Foro de análisis para Ley para la Juventud

Lourdes Vázquez

Guanajuato.- Durante el foro de análisis de la iniciativa de Ley para la Atención y el Desarrollo de la Juventud en el Estado, María Fernanda Guerra Domínguez, representante del Observatorio Estatal Ciudadano de Guanajuato reprochó que pese a que la propuesta incide en los jóvenes guanajuatenses, no se dio la apertura a estos para ser escuchados y por el contrario la mayoría de los panelistas invitados eran funcionarios públicos.

“Este foro se anunció en redes sociales y lo cito, como la oportunidad de escuchar a expertos, funcionarios y sociedad civil para fortalecer la iniciativa de la nueva Ley de Juventud, sin embargo, observo que el panel está conformado en su mayoría por funcionarios y que el programa no contempla dar voz a los jóvenes en un estado en donde hay casi 2 millones de jóvenes, me parece injusto que no tengan voz en este proceso legislativo”, expresó.

A decir de María Fernanda Guerra, el Observatorio Estatal Ciudadano tuvo que solicitar que se les abriera el espacio para participar, en virtud de que no hubo un proceso de inscripción.

“Que se hable de juventudes”

De manera general en el desarrollo del foro, los participantes coincidieron en la necesidad de que la ley impulsada por el Grupo Parlamentario del PAN, aborde el tema desde la perspectiva de las juventudes entendiendo la diversidad que existe en la entidad. María Fernanda Guerra, propuso que se le cambie el nombre a la propuesta para que se llame Ley de Juventudes del Estado y la creación de un consejo realmente ciudadano de apoyo y atención a los jóvenes en el que se incluya a un representante del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA).

El director general del Instituto Municipal de la Juventud de León, Misraim de Jesús Macías Cervantes refirió que no existe una sola manera de vivir la juventud, por lo que se pronunció que la ley contempla la diversidad de juventudes, “somos conscientes de que no existe una sola manera de vivir la juventud, se tiene que hablar desde la diversidad de juventudes que se desarrollan en el municipio y en el estado”.

Manifestó que se requiere de una ley que permita abordar las realidades de cada uno de los municipios del estado, “porque tenemos que dejar claro que la ley permitirá entender las dinámicas específicas en cada uno de los municipios y no tener programas homologados para la diversidad de juventud que existe, pues la realidad en los municipios más pequeños es completamente diferente a los municipios más grandes; asimismo señaló la necesidad de que los ayuntamientos cuenten con un presupuesto acorde para la atención juvenil.

Avala fusión

Por su parte, Jorge Enrique Hernández Meza, director general del Instituto de Financiamiento e Información para la Educación de Guanajuato (Educafin), avaló la fusión de este organismo con el Instituto de la Juventud del Estado lo cual está contemplado en la iniciativa para atender de manera más oportuna a los jóvenes, y manifestó que sería pertinente considerar en la ley la ampliación del rango de edad de los 12 a los 34 años edad.

“Las áreas prioritarias están muy bien marcadas, tenemos que hablar de salud, de trabajo, embarazo adolescente, de migración, tenemos que hablar de muchos retos sociales que tenemos en el estado, un estado en el que poco participan los jóvenes, un país en el que poco se asocian y eso lo vemos como un reto. Y tenemos que pensar en cómo le hacemos para agregarles valor desde el momento de identificar su talento, cómo les acercamos fuentes financieras y cómo les acercamos modelos a seguir para que sueñen con algo productivo y le ganemos al narco y le ganemos a todas las otras propuestas que hay, no partimos de cero, este estado tiene una serie de instituciones y de proyectos importantes para la juventud”, acotó.