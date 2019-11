Reprocha Diego escasez de proyectos para Guanajuato

El gobernador criticó que otra vez fueran excluidos varios proyectos que el estado propuso a la federación y solo se contemple el mantenimiento de El Zapotillo

Nancy Venegas

Irapuato.- El gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo lamentó que el Programa Nacional de Infraestructura del 2020, sólo contemple el mantenimiento a la cortina de la presa El Zapotillo, entre los proyectos que tienen que ver con Guanajuato.

Criticó que otra vez fueran excluidos otros proyectos que el estado propuso a la federación, como la ampliación de la carretera San Felipe, con una inversión 1 mil 300 millones de pesos, y el Libramiento Empalme Escobedo, entre otros, mientras otros proyectos como el ferroférico de Celaya y el Aeropuerto Internacional del Bajío, se concretarán con aportaciones de la iniciativa privada.

“La verdad estoy un poco decepcionado que nos vuelven a dejar fuera, vamos a tener que volver a picar piedra…. El presidente es muy buena persona, lo que quiero preguntar es directamente a Hacienda qué está pasando. (…) Lamentaría mucho que fuera un tema político”.

“Me preguntaban en un foro que estuve de empresarios, que cuál era mi relación con el presidente. La verdad muy buena. Me tratan muy bien. Me reciben las llamadas, las visitas, pero no me dan dinero, no le dan dinero a los guanajuatenses”.

“No quería creer las declaraciones de Shefield de qué le éramos indiferentes al presidente, pero lo que veo por todos lados son muchísimas obras son inversiones privadas. No hay una sola inversión pública la única pública es el Zapotillo, pero es muy poco el monto” declaró Diego Sinhue.

