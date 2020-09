Representantes empresariales lamentan que la inseguridad apague el comercio

Cuca Domínguez

Salamanca.- Representantes empresariales como Raymundo Gómez García, presidente del Consejo Coordinador Empresarial y Óscar Macías Jasso, vicepresidente de la CMIC en Salamanca, lamentaron que la inseguridad haya escalado al grado que una buena parte de locatarios y comerciantes mantengan sus cortinas cerradas debido a las extorsiones y amenazas que incluso han cobrado la vida a comerciantes de muchos años.

El presidente del Consejo Coordinador Empresarial dijo que desde que comenzó esta situación tiene conocimiento que por lo menos 11 comerciantes han cerrado ante el temor de ser agredidos luego de que los intentaron extorsionar; sin embargo la afectación se ha extendido a la población en general, los trabajadores son asaltados en sus trayectos al trabajo o a sus casas, aparte de los robos de casa habitación, robos de vehículos y otros.

Gómez García destacó que la fortaleza de una ciudad es el comercio interno, las derramas económicas locales con las más efectivas porque avivan el comercio establecido en la ciudad y ante este panorama en este momento no se tiene información precisa de la afectación, “todavía no sabemos qué tan grave sea el golpe, la afectación, pero lo cierto es que hay mucha gente que está temerosa, hay muchos rumores, mucha gente asustada, mucho temor y afecta directamente a los salmantinos.

También lee: ‘Bajan las cortinas’ ante la inseguridad en el Tomasa Esteves

Esperamos que las autoridades se pongan las pilas, llevamos 2 años y no sabemos ni quien es el coordinador de seguridad, no sabemos si tiene el examen de control y confianza aprobado; hemos exigido que haya un plan de seguridad, pero nunca se ha presentado, hemos sido excluidos, pese a que la seguridad la tenemos que hacer todos”, precisó.

Luego agregó que aunque en este momento la inseguridad está afectando a locatarios del mercado, ésta no excluye a medianos negocios y a la población en general que es parte de las cifras de robos a comercios, a casas habitación, robo de autos y ahora las extorsiones que se han disparado de manera alarmante y sobre todo la descomposición social que se estás elevando a niveles alarmantes.

“Los empresarios salmantinos están tomando sus precauciones para no ser parte de las estadísticas como cambiar de ruta, no manejar efectivo, no contestar teléfonos de números que no se conozcan y otra seria de acciones que se tienen que ir tomando y pese a ello empresas pequeñas y medianas han cerrado porque han sido amenazadas”, precisó.

También afectan a la construcción

En tanto el representante del sector construcción en la localidad, Óscar Macías Jasso, que la inseguridad afecta a todos los salmantinos y el sector construcción no está exento, “para nosotros el punto más crítico es el robo a materiales y herramientas, se meten a las obras en proceso, regularmente de noche y nos roban materiales y herramientas, es lo que más estamos sufriendo y a veces aunque haya veladores nos roban”.

En este sector dijo que “hay una cifra negra muy alta porque no se presentan denuncias, más bien nos vemos en la necesidad de reponer la maquinaria para seguir con la obra; porque es muy difícil encontrar lo que se roban, por ello, por lo regular los empresarios constructores no levantan denuncias.

Pero de conocimiento a la CMIC y solo en lo que va del mes se han presentado entre 6 y 7 robos, pero pueden ser muchos más, porque a veces ni siquiera la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, no se entera”, concluyó.

LC