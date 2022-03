Las representantes de colectivos en Guanajuato confían que el cambio en mando de fiscal de Desaparición sea positivo

Guanajuato.- Las representantes de los colectivos de familiares de desaparecidos esperan que la salida de Yolanda Ramírez de la Fiscalía Especializada en Desaparición beneficie los trabajos de búsqueda.

Algunas, critican duramente su trabajo en el cargo y denuncian falta de resultados. Sin embargo, todas confían en que la persona que a quien asignen dé seguimiento a los pendientes.

Representantes de colectivos de búsqueda en Salamanca esperan un mejor mando

Las representantes de los colectivos en Guanajuato esperan un mejor mando en la Fiscalía. Foto: Archivo

Alma Lilia Martínez, del colectivo ‘Salmantinos Unidos Buscando Desaparecidos’, consideró que tras la salida de Yolanda esperan la llegada de una persona “con sensibilidad”. Así, para que le dé seguimiento a los acuerdos que se tienen avanzados en el municipio.

La representante del colectivo dijo que sí les sorprendió la noticia. No obstante, dijo: “entendemos que es una situación de salud y ahí si no hay para donde hacerse”. Asimismo, dijo confiar en que los deje “en buenas manos”.

Alma Lilia dijo que actualmente en su colectivo hay 78 familias buscando desaparecidos, pero la cifra es mucho mayor. Y es que, señaló, hay quienes no denuncian por temor a represalias o que no se integran en los grupos de búsqueda.

Destacó que ahora, quien llegue, tiene que darle seguimiento a la integración de las carpetas de los desaparecidos.

“Todavía no sabemos quién es, pero queremos que sea una persona que nos trate humanamente, que sea sensible a esta problemática para que haga bien su trabajo”.

Para los de León no afecta por falta de resultados

Foto: Archivo

“Creo que la renuncia o el retiro de la maestra Yolanda pues la verdad es que no me perjudica en lo más mínimo. Cuando usé las mesas de trabajo en la Fiscalía hablaba muy bonito y prometía muchas cosas, pero en lo personal no me colaboró de manera eficaz”.

Así lo expresó Luz Gómez, integrante del colectivo Buscadoras de Guanajuato. Ella, además, platicó que se enteró por el mensaje de Whatsapp que, puntualizó, “no nos sorprendió.

“No duele mucho su partida. (…) La iniciativa la tenía, pero fue mucho el trabajo. Son muchos casos de desaparición y muchas familias, cada día llegan nuevas compañeras a sumarse a los colectivos y eso la rebaso. Por eso está bien que se retirara, porque si no les gusta su trabajo que se retire”, precisó.

Ramírez Domínguez se apartó después de tres años y nueve meses al frente de esta área. No obstante, Luz Gómez explicó que desde hace cuatro años busca a su hermano Jorge Omar Gómez Becerra sin obtener resultados.

Sin resolver

Además, en diciembre del 2021 le pidió apoyo para identificar un cuerpo de su hermano y aún no le resolvió si se trata de él. Por ello, dijo esperar que la persona que ocupe el cargo debe estar interesada en la identificación de los cuerpos en el Panteón Forense.

De igual manera, espera que trabajen en el apoyo a las familias. Pero también en la busqueda inmediata y con empatía para reconocer los errores en las carpetas de investigacion.

“El Ministerio Público no tiene el personal capacitado para estar al frente de las familias como contacto y les falta mucho por trabajar en el mecanismo de protección a buscadoras”.

Finalmente, hizo un llamado a todas las personas que viven con el dolor de tener un familiar desaparecido. Pidió que se sumen a los colectivos y unir esfuerzos para no vivir una pesadilla solos.

