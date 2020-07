Representante de colectivo utiliza a familias de personas de desaparecidas para descalificar a Alonso Díaz: Subsecretario

Lourdes Vázquez

Guanajuato.- El subsecretario de Vinculación y Desarrollo Político, Alfonso Ruiz Chico aseguró que José Gutiérrez Cruz, representante del colectivo Sembrando Comunidad está utilizando a las familias de personas de desaparecidas para descalificar al recién nombrado titular de la Comisión de Búsqueda de Personas, Héctor Alonso Díaz Ezquerra.

Lo anterior luego de la manifestación realizada esta mañana en las inmediaciones de la glorieta Santa Fe en donde varias personas integrantes de colectivos fueron detenidas, de las cuales dijo que por el momento no se tenían mayores datos.

Ante el rechazo de colectivos por la designación de Díaz Ezquerra quien es administrador de empresas, Alfonso Ruiz dijo que ni Karla Quintana Osuna, comisionada Nacional de Búsqueda de Personas es criminóloga y señaló que Díaz ha mostrado la disposición de trabajar con todas las familias por lo que incluso ya se ha reunido con los colectivos ‘Justicia y Esperanza’ y ‘Mariposas’ y que incluso el pasado lunes buscó a José Gutiérrez para trabajar de manera conjunta.

“A mí sí me puede mucho es que una persona que participó dentro de un proceso y que dentro del proceso no hubo quejas, ahorita esté en una descalificación y lo que más me puede es que estén utilizando a las familias para estos temas que son de carácter personal, creo que esto si no se vale y si tenemos la instrucción del gobernador de seguir apoyando y colaborando y la instrucción al comisionado es que lo haga en ese mismo sentido, con esa misma apertura y así lo seguiremos haciendo”.

Esto en virtud de que José Gutiérrez, fue propuesto por los colectivos que apoya para obtener la titularidad de la Comisión de Búsqueda.

Dijo que sería muy grave si el movimiento de familias de personas desaparecidas que desde el jueves hicieron un plantón en el Teatro Juárez se esté dando con tintes políticos, “porque eso no se vale, no se vale aprovecharse del dolor de las familias por tener algún interés personal o algún interés de carácter político, creo que eso sí sería muy lamentable”.

El funcionario estatal afirmó que Héctor Alonso Díaz Ezquerra si acreditó experiencia en el tema de búsqueda pues trabajó en la Comisión Nacional e instaló 18 comisiones en todo el país y aseguró que desde su nombramiento ha venido trabajando y llevando a cabo diversas reuniones y que se encuentra gestionando un recurso de 14 millones 400 mil pesos para el desarrollo de las actividades de la comisión.

