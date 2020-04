Reportera transmite desde su casa y su padre aparece sin playera

Redacción

Estados Unidos.- La gerente de la organización política ‘People For The American Way’, lució como una papa durante una videoconferencia de su trabajo al activar sin querer un filtro y no lograr desactivarlo durante toda la reunión laboral.

El momento lo compartió en Twitter Rachele, una de las empleadas de Lizet Ocampo. La joven difundió la imagen el 30 de marzo y tuit pasó a ser viral, hasta el momento suma más de 920.000 likes y más de 216.000 retuits. “La buena noticia es que mi jefa no me va a despedir. Hablamos por la noche y nuestro equipo todavía se sigue riendo”, señaló la tuitera.

“Felicitaciones a sus colegas que han podido seguir la reunión. Yo no podría” y “¿Cómo puedo hacerlo para tratar de convertirme en papa en mi próxima videoconferencia?” fueron algunos de los comentarios más populares.

my boss turned herself into a potato on our Microsoft teams meeting and can’t figure out how to turn the setting off, so she was just stuck like this the entire meeting pic.twitter.com/uHLgJUOsXk

— Rachele with an e but pronounced Rachel (@PettyClegg) March 30, 2020