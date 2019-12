Reportera que celebró ganar la lotería, siempre no se llevó todo el premio

Según indicó posteriormente solo se había ganado cinco mil 550 dólares, por lo que si tenía que volver a trabajar

España.- La reportera española que no pudo contener la emoción y la euforia durante una trasmisión en vivo del sorteo extraordinario de la Lotería de Navidad 2019 en donde había indicado ganar una gran cantidad, salió a decir que no ganó tanto como esperaba.

“¡Que mañana no voy!… ¡Que mañana no voy! ¡Natalia no trabaja mañana… ¡Huyyyy!”…., decía Natalia Escudero durante un enlace en vivo

Movía el micrófono, gritaba, gesticulaba eufórica entre chorros de champán y delante de las cámaras.

“Oye, que yo tengo un décimo, que esto no es broma”, gritaba mientras celebraba con los vecinos de San Vicente del Raspeig, en Alicante, que habían ganado el premio Gordo, que este año supera los 443 mil dólares.

El video de su algarabía se volvió viral y numerosos espectadores compartieron su alegría en internet, felicitándola por su transmisión y su buena suerte.

Sin embargo, poco después Escudero reapareció en RTVE para explicar que no se había llevado el Gordo en sí, pero sí un “buen pellizco”.

“He de aclarar que el Gordo, el Gordo, no me ha tocado, pero un buen pellizco sí me ha tocado y eso sí que es cierto”, dijo.

Según informaron medios españoles, la periodista “solo” se había llevado unos 5 mil 550 dólares.

“Aquí con la alegría de todos los premiados con el Gordo de la lotería de Navidad del 2019 me he venido arriba pues también me ha tocado un pellizco y eso hay que celebrarlo”, aclaró.

Natalia Escudero, reportera de La Mañana de La 1, que se "ha venido arriba" en directo: "El Gordo, Gordo, no me ha tocado. Pero un pellizco me ha tocado […] Y la lotería de conocer a toda esta gente". https://t.co/PdbwwySsTG #LoteríaRTVE @LaMananaTVE pic.twitter.com/2xIQRJMX8u — RTVE (@rtve) December 22, 2019

Tras su explicación, algunos usuarios en Twitter comenzaron a criticar su postura, tildándola de “mentirosa” y “falta de profesionalismo”, por lo que Escudero salió a responder de nuevo.

La periodista lamentó haberse comportado de una manera tan “emocional”, se disculpó por cualquier confusión causada y aseguró que quería explicar sus acciones a los espectadores que “se sentían engañados”.

“En mis 25 años de carrera como periodista siempre he ido con la cabeza bien alta y la conciencia tranquila por mi riguroso y contrastado trabajo. Es triste que Natalia Escudero sea hoy [conocida como] la periodista manipuladora y mentirosa de RTVE”, manifestó.

En mis 25 años de carrera como periodista siempre he ido con la cabeza bien alta y la conciencia tranquila por mi riguroso y contrastado trabajo . Es triste que natalia escudero sea hoy la periodista manipuladora y mentirosa de rtve. — natalia escudero (@nataliescudero1) December 22, 2019

Mientras unos siguieron molestos con su actitud, mostrando su enfado por el “engaño”; otros usuarios la animaron a quedarse “con lo bueno”: “Nos has alegrado la mañana”.

