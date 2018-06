Reportan un tiroteo en periódico Capital Gazette de Maryland, EEUU

Hay ya varios muertos en la sala de redacción de una gaceta que se encuentra a las afueras de Washington, Estados Unidos

Redacción

Annapolis.- Se reportan ya cuatro muertos y veinte heridos en un tiroteo dentro de las instalaciones periódico Capital Gazette de Annapolis, Maryland.

John McNamara, uno de los editores, se confirma como una de las víctimas.

The Gazette es parte de la compañía de medios Baltimore Sun, a su vez contenida por Tronc, inc. The Capital Gazette es un periódico diario que redacta en la ciudad de Annapolis, Maryland junto con The Maryland Gazette, uno de los periódicos más antiguos del país americano.

Se han observado personal saliendo del edificio con sus manos en alto. Se desconoce si la policía ya tiene en su custodia al responsable. El tiroteo continúa en el edificio del periódico Capital en Annapolis, Maryland, en Estados Unidos.

