Reportan recuperación de peces en el Golfo de México

El equipo internacional de científicos trabajó en la zona después de derrame petrolero en 2010, y comprobaron la capacidad de adaptación de las poblaciones de fauna

Notimex

México.- A ocho años del derrame de 779 mil toneladas de petróleo crudo en el Golfo de México, los científicos de México, Estados Unidos y Cuba que participaron en el estudio del impacto ecológico en las aguas costeras de los tres países reportaron resultados favorables en la recuperación de este ecosistema oceánico. Como resultado de 12 campañas oceanográficas en el Golfo de México, los expertos comprobaron la capacidad de adaptación de las poblaciones de peces, que tardaron entre uno y dos años en recuperarse del evento.

El estudio implicó reunir muestras de 15 mil peces de 166 especies en 343 localidades de los tres países, un trabajo inédito publicado recientemente en la revista ‘Journal of Marine and Coastal Fisheries’ y que la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) da a conocer en un comunicado. Esta coalición científica operó bajo el liderazgo de la Universidad del Sur de Florida, junto con de la Texas A&M University–Corpus Christi, la Universidad de La Habana y la UNAM.

Adolfo Gracia Gasca, investigador del Instituto de Ciencias del Mar y Limnología (ICMyL) de la máxima casa de estudios y responsable del grupo mexicano que participa en el proyecto, explicó que “la resiliencia de los peces ha sido asombrosa y estudios individuales mostraron que no se afectaron sus músculos, la parte comestible de interés humano, sobre todo en especies de pesca comercial”. Destacó que esta es la primera ocasión que se realiza un estudio integral del Golfo de México, de todos los peces en aguas de México, Estados Unidos y Cuba. Los fondos para el estudio provinieron de la organización Gulf of Mexico Research Initiative (GoMRI), establecida después del derrame de la Deepwater Horizon para impulsar investigación científica relacionada con el derrame de petróleo y su efecto en los ecosistemas del Golfo de México.

En 2010, la plataforma petrolera Deepwater Horizon derramó 779 mil toneladas de petróleo crudo en el Golfo de México, contaminando el ecosistema oceánico que comparten aguas y costas de los tres países mencionados. El evento, que significó la explosión y hundimiento de la plataforma, provocó la reacción inmediata de científicos de varias naciones, que trabajaron desde entonces en la zona. Después del derrame, iniciaron las exploraciones y se dividió el trabajo en seis grandes líneas de investigación, en las que participaron 16 naciones. El equipo tripartita Estados Unidos, Cuba y México, estudiaron patrones de especies dominantes, diferencias en la abundancia y en las tallas.

De esta manera es cuando se crea el Centro para la Modelación y Análisis Integrado de Ecosistemas del Golfo (C-IMAGE, por sus siglas en inglés), que se instaló en la USF.

C-IMAGE registró 166 especies en 343 localidades, empleando anzuelos para capturar peces de tallas grandes que habitan cerca del fondo, especialmente los que soportan pesquerías valiosas. El muestreo de 15 mil peces proporcionó miles de muestras que son procesadas en laboratorios del consorcio. El estudio presenta un mapa del Golfo de México que detalla la distribución de seis grupos poblacionales de peces y las principales afectaciones.

Adolfo Gracia enfatizó la importancia de la colaboración científica, de tal forma que la sinergia en los tres países permite la comprensión integral con resultados importantes.

AL