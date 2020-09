Reportan ganaderos caída en producción por extorsiones y cobro de cuotas

Cuca Domínguez

Salamanca.- El presidente de la Unión Ganadera local, David Pérez Alvarado, reportó que la crianza de traspatio se mantiene, aunque la producción intensiva sí decayó, aunado al tema de la inseguridad que ha obligado a la gente que se dedicaba a este sector a abandonar esta actividad porque no los han dejado mantenerse por los casos de extorsiones, cobro de cuota, entre otros.

Dijo que no se puede hablar de cifras porque no hay denuncias: “pero todos sabemos que las extorsiones existen, les mandan mensaje, les piden dinero, les roban y no solo los ganaderos han caído, todo mundo ha caído; lo que se tiene que hacer es recuperar la seguridad, en este momento ya se está trabajando en el tema, antes no había seguridad municipal que es necesaria, ahora ya se tiene y hay más confianza. El estado creó una policía rural, pero yo no la he visto, pero hace falta seguridad”.

Por si no lo viste: Obligarán a vecinos a retirar bodega usada como aula de clases

Precisó que “sí hay muchos que han dejado esta actividad, muchos traían ganado para engordarlo aquí, ya no lo traen; aunque si no lo producen aquí, lo producen en otros estados, los traen y no hay desabasto”, manifestó.

Pérez Alvarado agregó que la producción de traspatio va a seguir, aunque no sea intensiva pese a que: “la situación agropecuaria en general viene decayendo; se detuvo un poco cuando llegó esta administración federal con la esperanza de que se iban a impulsar los proyectos que sí dan resultados (…)y hemos visto con lástima como la soberanía alimentaria fue desapareciendo, porque dependemos de la importación”.

G.R