Reportan fallecimiento por coronavirus de primer joven en EU

Redacción

China. – Un médico de esta nación murió a sus 29 años luego de sufrir un derrame cerebral tras atender a pacientes por coronavirus durante 35 días sin parar.

Se trata del anestesista Dong Tian quien fue declarado muerto en un hospital de Hubei el sábado por la mañana, a tan sólo una semana de cumplir sus 30 años.

Este hombre laboró sin parar en la línea de frente durante de un mes completo. Dejó a su esposa y a su padre, quien se encuentra enfermo.

El Dr.Dong cuidaba a su padre y se ofreció a regresar a trabajar a fines de enero justo cuando el brote se extendió rápidamente, luego de trabajar sin parar por ese lapso tuvo un dolor de cabeza repentino y comenzó a perder la capacidad de hablar.

El hospital en donde trabajaba anunció su fallecimiento alabando su trabajo eficiente y su proactividad. La facultad de medicina escribió lo siguiente: “Usó su vida para expresar su benevolencia y amor como médico. Sacrificó su juventud y pasión por su carrera médica”.

(Part 2) With #COVIDー19 increasing rapidly and claiming hundreds of lives across the world,here are names of some of the hero doctors, we have lost till today. They have fought,risked and sacrificed their lives to save the world. Thank you,we will never forget 🙏🏻 #CoronaWarriors

— Tasmia Naomi (@fantasmiia) March 24, 2020