Reportan disminución en la letalidad del Covid-19

Ciudad de México.- Desde Tlaxcala, y al asegurar que no es fantasía que México va avanzando y se está saliendo de las crisis sanitaria y económica generadas por el Covid-19, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que el país será uno de los primeros que tenga acceso a la vacuna, por lo que se cuenta con un monto inicial de 20 mil millones de pesos para comprarla.

En una gira de trabajo por Tlaxcala y acompañado por el gobernador Marco Antonio Mena Rodríguez, el jefe de Estado señaló que si es necesario se tendrá más presupuesto para que la población acceda a las dosis que falten.

“Estamos nosotros inscritos en todos estos procesos de investigación para que, tan pronto se tenga la vacuna, México sea de los primeros países en aplicarla.

“Ya estamos celebrando convenios con empresas, centros de investigación y gobiernos, ya tenemos disponibilidad de recursos para garantizar que todo el pueblo tenga el derecho a esta vacuna, a que se pueda prevenir el Covid con esta cura que va a ser universal y gratuita”.

“Se nos cayó la economía, pero afortunadamente vamos saliendo de este túnel y vemos la luz que indica que vamos a salir de esta doble crisis, la sanitaria y la económica”.

Más tarde en Puebla, al supervisar el avance del Programa Nacional de Reconstrucción, informó que su gobierno cuenta con un monto inicial de 20 mil millones de pesos para comprar la vacuna y aseguró que se obtuvo porque se ha ahorrado, debido a que no hay corrupción ni excesos en el gobierno.

“Tenemos el presupuesto suficiente, porque la vacuna va a ser de aplicación universal y va a ser gratuita. Lo hemos podido lograr porque tenemos finanzas públicas “Para vacuna, el país entre los primeros” sanas, no se ha endeudado al país, no ha habido gasolinazos, no han aumentado los impuestos.

El presidente aseguró que “es evidente” que hay una disminución en el número de contagios y son menos los mexicanos que pierden la vida por esta pandemia, por lo que manifestó que no es fantasía que México va avanzando y se está saliendo de las crisis sanitaria y económica generadas por el coronavirus.

“Vamos saliendo, no es fantasía, vamos avanzando. En el caso de la pandemia, es evidente que hay una disminución en cuanto a contagios; lo más importante: ya son menos los que pierden la vida, esto que lamentamos tanto”

Acompañado por el gobernador Miguel Barbosa, afirmó que la pandemia “no nos rebasó” y todos las personas que necesitaron atención médica fueron atendidas porque hubo una buena estrategia.