Reportan a negocios que venden alcohol en inmediaciones de escuelas

Anna Maciel

Irapuato.- Al menos ocho establecimientos de venta de bebidas embriagantes existen alrededor de las escuelas de nivel medio y medio superior que se encuentran en la zona Copal, lo cual ha ocasionado problemas en ingesta de alcohol de los jóvenes, así lo manifestó el Rector del campus Irapuato-Salamanca Armando Gallegos Muñoz.

“Sí hay puntos de venta que ya hemos estado detectado, puntos aquí enfrente más otros que hemos estado reportando sobre todo con fiscalización, ya hicimos esa petición al municipio, ahora hay que ver ante que instancias se tiene que hacer la solicitud, ellos hacen el reporte y atienden, sobre todo en un momento donde se vendió a menores de edad de otras escuelas”, indicó.

Dijo que, aunque consideran que incluso ha disminuido este consumo a comparación de meses pasados, aún siguen solicitando apoyo de las autoridades correspondientes en hacer rondines y en pedir la documentación a estos establecimientos.

“Nosotros seguimos insistiendo en que se regule más, que no haya tantos permisos, pero además estamos trabajando con la comunidad estudiantil, que no hagan ingesta de alcohol sobre todo en la vía publica pues están expuestos, justamente nos platicaba el coordinador de seguridad que detuvieron a un grupo de personas que estaban bebiendo afuera de estas instalaciones, no sabemos si son alumnos, aun no tenemos ese informe todavía”, explicó.

Dijo se han tenido pláticas con los directivos de otras instituciones cercanas, que también padecen de esta problemática, así como de temas de seguridad, en donde hay una gran cantidad de jóvenes tanto de preparatoria como de universidad que están expuestos a estas situaciones, sin embargo, recalcó no se han detectado problemas de drogas u otras sustancias ilícitas.

“Es un distractor muy grande, dejan de asistir a clases por estar en sus convivios y baja su rendimiento académico, nosotros hemos detectado al menos ocho en esta comunidad, en donde venden cervezas básicamente, hasta ahora no tenemos informe de hay otras sustancias”, concluyó.

