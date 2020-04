Reportan 6 guanajuatenses infectados en los Estados Unidos

Lourdes Vázquez

Guanajuato.- Seis guanajuatenses todos integrantes de una familia quienes radican en el estado de Idaho, Estados Unidos son portadores del Covid-19, por lo que están atravesando por una situación muy difícil, informó el secretario del Migrante y Enlace Internacional, Juan Hernández.

Detalló que se trata de tres hermanas y los esposos de estas quienes resultaron positivos al coronavirus luego de que una de las mujeres quien trabaja en un hospital, aparentemente se contagiaría ahí.

Esta información le fue proporcionada por la cuarta hermana, quien no se contagió del virus y quien ha tenido que hacerse cargo de los hijos de sus hermanas.

Según lo indicó la persona, dos de sus hermanas se encuentran en un hospital, una de ellas en estado grave de salud, mientras que la otra se encuentra estable. En tanto, su tercera hermana y sus cuñados están recuperándose en sus domicilios en aislamiento.

“A través de un club me informaron de cuatro guanajuatenses, hablé con una señorita y me dijo que no son cuatro son seis en su familia, desgraciadamente, son de Guanajuato, no me quisieron decir de qué ciudad ni de Idaho ni de qué ciudad de Guanajuato por el momento”, señaló.

Dijo que aunque se trata de un caso muy lamentable, la persona con la que se comunicó no realizó ninguna petición a las autoridades estatales, únicamente decidió dar a conocer la información.

“No (hubo alguna petición), ella sorprendida (dijo) ‘mi Guanajuato se preocupa por nosotros, muchas gracias’, pues no hubo petición de nada más que nuestras oraciones y buenos deseos”, aseguró Juan Hernández.

Cifras contradictorias

El secretario del Migrante y Enlace Internacional, manifestó que ha habido reportes de la Secretaría de Relaciones Exteriores respecto al número de mexicanos radicados en Estados Unidos quienes se han contagiado de coronavirus, sin embargo, las cifras son contradictorias.

“Por ejemplo Nueva York vemos números contradictorios, 108, 150, 180, estamos todavía esperando los números un poco más exactos, inclusive que nos confirmen si hay guanajuatenses o no”.

Por otra parte, declaró que ayer mismo se comunicó con el cónsul de Dallas, Texas pues es en esa ciudad en donde se tiene el mayor concentrado de guanajuatenses y éste le señaló que aún no se tiene conocimiento de guanajuatenses contagiados, “sin embargo es el grupo más grande en el área y la ciencia diría que pronto diría nombres y números para nosotros”.