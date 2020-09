Reportan 309 nuevos casos de Covid y 19 defunciones en Guanajuato

Manuel Arriaga

Romita.- Tras un largo juicio, Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato, advirtió que se podrá utilizar fuerza pública para que el municipio de Romita cumpla con la sentencia de pago a un ex elemento de policía.

El monto al que asciende la deuda supera los 500 mil pesos, sin embargo no se podido cumplir con la sentencia que fue notificada desde el 5 de Abril de 2019, en favor del ex elemento de la Policía municipal Horacio Zamilpa Macías.

El argumento del jurídico del gobierno municipal de Romita, Omar Oriele Falcón Frausto, para no realizar dicho pago fue porque “actualmente la administración no tiene finanzas sanas por situación actual de la pandemia”.

Durante la audiencia, Falcón Frausto informó el que 12 de Agosto de 2020, puso a disposición del afectado un cheque de 10 mil pesos, sin embargo no fue aceptado por que no es ni la mínima parte de la deuda al expolicía.

El jurídico de la Presidencia Municipal, Omar Oriele Falcón Frausto, trató de demostrar el cumplimiento parcial de la sentencia emitida por la cuarta sala del tribunal de Justicia administrativa del Estado de Guanajuato, del 6 de Diciembre de 2018.

Así mismo, el representante legal del municipio, argumentó ante el tribunal “exivo en vía de pago parcial el presente cheque número 4N2058311, para dar cumplimiento y se ve a la disponibilidad de cumplir dicho ordenamiento, yo que actualmente la administración no tiene finanzas sanas por la situación actual de la pandemia y los recursos que se tienen, están destinados a la obra pública en beneficio de la población, recurso y etiquetado, por así convenir a mi interés”, cita el acuerdo.

Ante esta situación, el magistrado resolvió que con ello no se acredita el pago total de las prestaciones que fueron reconocidas en sentencia a la parte actora.

“En virtud de ello, se le requiere para que en un plazo de 3 días, de conformidad con el artículo 31 fracción II, del código de procedimientos y Justicia administrativa para el estado y los municipios de Guanajuato, informe y se acredite con las constancias correspondientes el cabal cumplimiento a la sentencia, apercibido que de no hacerlo, esta sala aplicará el cuarto medio de apremio previsto por el artículo 27 de la materia, consistente en el auxilio de la fuerza pública”.

El argumento de no contar con finanzas sanas por parte del gobierno municipal de Romita, fue desechado. Hasta este momento y después de que concluyeran los 3 días de plazo, el acuerdo fue celebrado el 21 de agosto, que fijó el tribunal de Justicia administrativa para el cumplimiento de la sentencia, el gobierno municipal no ha realizado el pago correspondiente al ex policía Horacio Zamilpa Macías, cómo lo han confirmado sus abogados.

