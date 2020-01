Reporta Trump saldo blanco tras ataque a base en Irak

El mandatario estadunidense dijo que su país está listo para dar la mano a Irán, en caso de que el régimen de Teherán esté dispuesto a cambiar sus posturas políticas

Redacción

Washington.- El presidente Donald Trump anunció hoy que no se registraron bajas estadunidenses en los ataques iraníes contra bases militares en Irak que alojan a las fuerzas norteamericanas, y tendió la mano a Irán para lograr la paz.

“No se perdió la vida de ningún ciudadano estadunudese“, declaró Trump en un mensaje desde la Casa Blanca.

“Todos nuestros soldados se encuentran a salvo”, agregó.

El mandatario estadunidense dijo que su país está listo para dar la mano a Irán, en caso de que el régimen de Teherán esté dispuesto a cambiar sus posturas políticas.

“Queremos para ustedes (los iraníes) un futuro de prosperidad, paz y armonía con las naciones del mundo entero. Estados Unidos está listo para estrechar su mano”, dijo Trump casi al final de su breve mensaje.

Irán se ha atribuido la responsabilidad de los ataques con misiles en represalia por la muerte del poderoso general Qasem Soleimani, arquitecto de la estrategia iraní en Medio Oriente, en una ofensiva con drones estadunidenses en Bagdad la semana pasada.

Un total de 22 misiles balísticos cayeron el lunes sobre las bases de Ain al-Assad (oeste) y Erbil (norte), donde están estacionados algunos de los 5 mil 200 soldados estadunidenses desplegados en Irak.

La única reacción del presidente republicano hasta el momento fue un tuit algo enigmático con un tono bastante relajado.

¡Todo está bien! Misiles lanzados desde Irán contra dos bases militares en Irak. La evaluación de daños y bajas está en marcha. ¡Hasta ahora, todo va bien!”, escribió Trump el martes por la noche.

¡Tenemos el ejército más poderoso y mejor equipado del mundo, por lejos!”, agregó.

En su mensaje el presidente estadounidense dejo que “Irán debe entender que debe renunciar a toda intención de hacer armamento nuclear” y junto con Alemania, Rusia y otras potencias tenemos que colaborar o de lo contrario habrá sanciones económicas.

All is well! Missiles launched from Iran at two military bases located in Iraq. Assessment of casualties & damages taking place now. So far, so good! We have the most powerful and well equipped military anywhere in the world, by far! I will be making a statement tomorrow morning.

