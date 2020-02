Reporta Movilidad que no hubo falla mecánica en accidente vial de la ruta 23

Cuca Domínguez

Salamanca.- La regidora Emilia Verástegui de la Garma aseguró que ningún familiar directo de ella está involucrado en desvió de recursos que generan en el Centro Cívico, que hasta ahora no han sido notificados de este hecho formalmente.

Lo anterior luego de que el encargado del despacho de la dirección de Asuntos Jurídicos diera a conocer que se presentó la denuncia correspondiente por este hecho que involucra a un familiar directo de la regidora panista.

Entrevistada al respecto, la edil destacó que desde que inició esta Administración hablaron de transparencia y que no se acusaría a nadie sin fundamentos: “que se presenten pruebas y que la Ley competente dictamine en todos los sentidos, no sólo lo que diga la Administración, o la alcaldesa o un director jurídico; lo que se ha probado por parte de las luminarias, lo que se ha hecho del cierre del rastro que fue de manera injustificada, la compra de uniformes que no ha pasado por el Comité de Compras”.

Añadió que ha realizado las denuncias pertinentes a raíz de la supuesta participación de un familiar suyo en el caso de desvío de recursos dijo del caso: “surgió a raíz de que hice un pronunciamiento donde pedía que se respetara la autonomía de la Contraloría municipal, no fortaleciendo personalmente al actual contralor; cualquier titular que llegue debe ser imparcial y se deben llevar a cabo las investigaciones para ambos lados”.

Finalmente dijo que no hay denuncia contra su familiar directo y si la hubiera, se atendería.

