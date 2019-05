Reporta Marina OVNIs

Pilotos continúan confundidos: saben que vieron algo en sus radares más novedosos y no saben qué, se ven en lo alto o casi a nivel del mar, aceleran, se alentan y toman velocidades hipersónicas

Washington.- ¡¿Qué es eso?! Soltaban pilotos de la Marina estadounidense: Objetos Voladores No Identificados aparecían casi diario durante el verano de 2014 y hasta 2015 en la costa este, según reportaron al Pentágono y al congreso.

En 2014, un piloto estuvo a punto de impactar con uno de los objetos, y se reportó el hecho. Algunos incidentes fueron grabados, donde se puede observar un objeto tipo trompo que se mueve en contra del fuerte viento, otro volando rápidamente sobre olas de mar. También tienen video de un objeto que parece una pastilla gigante, del tamaño de un avión comercial del 2004.

El Departamento de Defensa de EEUU no tiene una explicación para estos objetos, y no podemos afirmar que sean extraterrestes. Científicos dicen que la posibilidad es tan improbable como la de errores en los sistemas o efectos atmosféricos e incluso fenómenos neurológicos. Afirman que en algunos casos pudieron haber sido drones comerciales, pero no saben quién pudiera estarlo haciendo y aún no tienen suficiente información para investigarlo.

Por cualquier cosa, la Marina ya lanzó un manual (secreto) para reportar este tipo de OVNIs desde los fenómenos observados durante esos años. La información obtenida la tiene el Programa de Identificación Avanzada de Amenazas Aeroespaciales del Pentágono que inició el 2017.

Mientras tanto, pilotos continúan confundidos: saben que vieron algo en sus radares más novedosos y no saben qué. Antes, cuando los observaban, creían que eran rastros falsos. Pero eran objetos persistentes que podían verse a altísimas elevaciones o casi a nivel del mar, aceleran, se alentan y toman velocidades hipersónicas, que no hacen aviones con humanos. Uno de ellos, algo que parecía un cubo dentro de una esfera, estuvo a punto de estrellarse con uno de los aviones.

Los pilotos las ven en los radares y las cámaras de infrarrojo, pero no las ven en su cámara visual. Ellos afirman que son drones u objetos de algún proyecto secreto y súper avanzado del gobierno, pero insisten en que no estarían volando donde ellos practican.

