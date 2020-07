Reporta estado más de 6 mil casos de Covid-19 en la ciudad

Fernando Velázquez

León.- El presidente de la Confederación de Bares y Cantinas en el estado, Javier Quiroga López indicó que existe la presunción de que algunos propietarios de estos establecimientos no afiliados a esta organización han llegado a ‘arreglos económicos’ con autoridades municipales con tal de que se les permita operar a pesar de que el semáforo está en rojo.

Sostuvo que es inexplicable que en ocasiones personal de Fiscalización llegue a cerrar una cantina y a pocos metros deje operar a otra impunemente. Incluso dijo que tampoco la autoridad sanitaria ni Protección Civil intervienen en esos establecimientos.

“Algunas personas me dicen que el arreglo ha sido inclusive monetario que es lo que nos ha preocupado mucho más, no podemos decir que esto sea cierto, lo que sí es cierto es que cantinas no afiliadas al sector están abiertas y nadie les molesta”, dijo.

Gremio desesperado

Quiroga indicó que esta situación irrita a los propietarios de bares y cantinas que sí acatan la disposición de la autoridad de no abrir mientras el semáforo estatal se mantenga en rojo, de acuerdo con el número de personas contagiadas de Covid-19.

Apuntó que el gremio está desesperado porque mientras la autoridad municipal les impide abrir, no es igual de exigente con aquellos ciudadanos que no usan cubrebocas o con establecimientos que abren cuando legalmente no deberían hacerlo.

Quiroga advirtió que la situación ha derivado en que al menos 12 bares y cantinas agremiados hayan optado por cerrar definitivamente, cifra que irá en aumento conforme pase el tiempo, y lamentó que el Municipio tampoco les deje vender solo alimentos, pese a que el servicio es similar al de restaurantes.