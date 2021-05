Réplica del candidato de Morena en Xichú a la columna Divisadero

Xichú.- Efraín Calixtro López, candidato de Morena a la alcaldía de Xichú, solicitó su derecho de réplica, ante la columna publicada en Correo por el periodista Eliazar Velázquez el pasado 17 de mayo en su espacio Divisadero con el título “Elige Morena a un ‘perfecto’ prestanombres”.

En atención a la solicitud del aludido, se reproduce la postura íntegra enviada a este medio de comunicación:

C. DIRECTOR DEL PERIÓDICO EL CORREO

PRESENTE.

Por medio del presente escrito le envío un cordial saludo y a la vez le solicito que con fundamento en la Ley Reglamentaria del artículo 6º. Párrafo Primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia del Derecho de Réplica, y particularmente sus artículos 1, 2 Frac, III,3,4,5,6,7, se publique la siguiente nota aclaratoria, relacionada con la publicación identificada como: https://periodicocorreo.com.mx/morena-otro-perfecto-prestanombres/ lunes 17 de Mayo del 2021.- Correo -Eliazar Velázquez Morena- Elige Morena a un “perfecto” prestanombres- DIVISADERO Eliazar Velázquez Benavídez.

Deseo aclarar que desde que me titulé en la carrera de Ingeniero Topógrafo, me he desempeñado en actividades propias de la construcción, y efectivamente he participado en diversos concursos y licitaciones para la construcción de distintas obras públicas particularmente en el Municipio de Santa Catarina, habiendo concluido dichos proyectos satisfactoriamente; quienes nos dedicamos a éste ramo, no necesariamente tenemos una gran infraestructura técnica ni humana, ya que es sabido en el gremio que en ocasiones nos apoyamos entre empresas para prestarnos o rentarnos entre nosotros alguna maquinaria o herramientas de trabajo para satisfacer a cabalidad el cumplimiento de las obras a las que nos obligamos realizar, tal y como consta en los expedientes localizados en las distintas dependencias Municipales, de donde se desprende que los contratos de obra que me fueron asignados fueron tramitados de manera correcta y no existe alguna irregularidad ni en la realización ni en la ejecución de los trabajos.

Agradezco mucho su atención, solicitando sea publicado el presente escrito aclaratorio.

ATENTAMENTE

INGENIERO TOPÓGRAFO EFRAÍN CALIXTO LÓPEZ

CALLE Leonor casa 7 Localidad Las Adjuntas en Xichú, Gto.