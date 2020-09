Replantearán un nuevo proyecto para el Programa de Desarrollo Urbano en la capital

Gilberto Navarro

Guanajuato.- El cabildo capitalino también tendrá que decidir si se vuelve a realizar el Proyecto del Plan Municipal de Ordenamiento Ecológico y Territorial, el cual tendrá que empezar de cero, ya que no se puede retomar el trabajo ya hecho en el proyecto rechazado.

Como se informó, en la última sesión, por mayoría, el ayuntamiento capitalino rechazó el Programa Municipal de Desarrollo Urbano y de Ordenamiento Ecológico y Territorial (PMDUOET) bajo el argumento de regidores de oposición de que el documento estuvo mal hecho, no fue legal y careció de transparencia.

El regidor panista e integrante de la Junta Directiva del IMPLAN, Carlos Chávez, señaló que este lunes, sesionó el organismo directivo, en el que se tocó el tema de las afectaciones que dejó la no aprobación del programa, así como las acciones a futuro que puede tomar el Implan.

Carlos Chávez sostuvo que, para volver a generar este plan, el ayuntamiento es el encargado de ordenar al Implan realizarlo, y si se tendría que empezar desde cero, ya que no es posible retomar el trabajo ya realizado, los estudios y las observaciones ciudadanas vertidas en el proyecto rechazado.

“Ya es decisión del presidente municipal y del Ayuntamiento, si reiniciamos o no reiniciamos la construcción de un nuevo PMDUOET. Tendríamos que reiniciar, porque existe un dictamen de congruencia, si modificamos, no lo podríamos publicar, porque tendría que consultar con el iplaneg que fue lo que validó y si es diferente el documento, no se podría publicar”.

Dijo que esto es parte de la consecuencia de no aprobar el documento y actualmente la única herramienta de ordenamiento es el Plan de Ordenamiento Territorial del 2012.

En este sentido, señaló que otras de las consecuencias del rechazo serían, que quedaron sin definición 30 cambios de uso de suelo que hicieron sus solicitudes y consultas en tiempo y forma.

En este sentido, tampoco se definió la zona metropolitana de la ciudad y con esto “se nos va a dificultar acceder a los recursos del fondo metropolitano, porque no tenemos el instrumento vigente” y “está en riesgo la construcción de vivienda en las faldas de la Bufa en un predio de 70 hectáreas que se llama lechuguillas, quien diga que no está en riesgo está mintiendo, porque en el proyecto, fue uno de los motivos principales, tanto el implan como el presidente municipal, planteo la conservación en ese predio y estamos en todo el derecho jurídico, por un tema de bien público determinemos darle modalidad al territorio, porque la constitución permite imponer modalidades y ya no se tiene y sigue en riesgo ”.