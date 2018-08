Replantear arribo de Secretaría del Trabajo, pide Márquez

León no está preparado para recibir a la dependencia, opina el gobernador, y señala que faltaría vivienda adecuada y presionaría a los servicios públicos

Lourdes Vázquez

Guanajuato.- El municipio de León no está preparado para la llegada de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, como planea el presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, pues no hay edificios en donde pueda instalarse, y aunque sí hay vivienda, no todos llegarían a casas de interés social, afirmó el gobernador Miguel Márquez Márquez.

Aseguró el titular del Ejecutivo estatal que es un tema que se debe reconsiderar a fondo, pues de entrada la Ciudad de México sufriría un impacto económico muy fuerte tanto en la parte de generación de empleos del servicio público como en el turismo de negocios y otros aspectos.

Sin embargo, señaló que el problema también será para las entidades a donde se pretende enviar a las secretarías federales. “En León no estamos preparados. Para empezar, no hay creo edificios dónde albergarlos; en tema de vivienda afortunadamente Guanajuato está en tercer lugar (…), pero no nada más será vivienda social, van a requerir de otro tipo de vivienda y las escuelas van a tener una presión, los servicios de salud, yo sí creo que tienen que pensarlo mejor, algunas de ellas (las dependencias) lo podrán hacer pero va a tener que ser de manera gradual”, añadió Miguel Márquez.

Que en diciembre les digan: deja tu casa, cámbialos de escuela, va a ser muy complicado si quisieran empezar de nuevo, para encontrar a todo el personal nuevo, en lo que los involucran, en lo que aprenden, es un caos, no es tan fácil” Miguel Márquez Márquez, Gobernador del estado

Coinciden en que será complicado

A decir del actual secretario del Trabajo federal, Roberto Campa Cifrián, en su reciente visita a Guanajuato, se trata de 5 mil trabajadores aproximadamente, que con sus familias podrían llegar a 20 mil personas, lo cual resulta muy complicado.

“Que en diciembre les digan: deja tu casa, cámbialos de escuela, va a ser muy complicado si quisieran empezar de nuevo, para encontrar a todo el personal nuevo, en lo que los involucran, en lo que aprenden, es un caos, no es tan fácil”, señaló.

Por último, el mandatario estatal afirmó que en el caso de Guanajuato se cuenta con un excelente clima laboral, por lo que a su entender no sería bueno “tener aquí todas las grillas laborales, como que no le veo sentido”.

AL